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      Археологи відкопали нерозграбоване поховання скіфського воїна з цінними знахідками: фото

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      Науковці розкопали цінне скіфське поховання
      Науковці розкопали цінне скіфське поховання / facebook

      Цінну знахідку археологи виявили на Мамай-Горі, розташованій на березі Каховського водосховища у Запорізькій області. Вік поховання скіфського воїна складає близько 2,5 тисяч років.

      Археологи зазначили, що поховальний комплекс складався з двох могил. Одне з поховань було центральним, а друге – супровідним. Перше поховання було пограбоване ще у давнину, а от друге залишилося неушкодженим та повним унікальних знахідок.

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      У супровідній могилі виявили кістки юнака віком від 18 до 20 років. Археологи вважають, що він швидше за все був зброєносцем видатного воїна, похованого у центральній могилі.

      Він був вершником, майстром як ближнього, так і дального бою. Про це свідчить інвентар, що супроводжував його до потойбіччя,
      – повідомили на сторінці археологічної пам'ятки "Мамай-Гора".

      Археологи виявили у похованні рідкісну для скіфів сіроглиняну амфору, яка матиме визначну роль у датуванні комплексу. Серед іншого, в могилі були уламки кістяних псаліїв і застібки для кінської вузди. Також науковці знайшли у могилі зброю: залізну бойову сокиру, бронзові та кістяні стріли і скіфський короткий меч акінак із золотими обкладками, листами руків’я, перехрестям та ковпачком для вістря.

      У похованні юнака було знайдено прикраси – намисто зі склопасти, підвіски з зубів благородного оленя, золоту сережку та золоту підвіску із крейдяною вставкою.

      Знахідки археологів:

       

      Окрім унікального інвентаря, знайдений комплекс має й додаткову наукову цінність, бо поглиблює час зародження скіфського могильника на Мамай-Горі до VI століття до нашої ери, тоді як абсолютна більшість досліджених пам’яток скіфської доби тут датуються IV-III століттям до нашої ери.

      До слова, на запорізькому острові Хортиця науковці розкопали старовинну споруду: викладене з важких каменів десятиметрове коло.

      А ще раніше на Черкащині знайшли імовірне місце поховання Богдана Хмельницького. Згідно з новими дослідженнями, прах гетьмана увесь час міг знаходитися в церкві в містечку Суботів. Де власне і заповідав себе поховати козацький лідер.

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      Теги: Новини України Історія Новини Запоріжжя
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