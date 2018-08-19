Архитектор Кернеса попал в ДТП на Харьковщине: трое погибших

На Харьковщине в результате ДТП погибли трое людей. Одним из участников аварии был автомобиль одиозного главного архитектора Харькова Сергея Чечельницкого.

Смертельное столкновение произошло примерно в 15:00 19 августа неподалеку от села Песчаное Волчанского района, информирует пресс-служба областной полиции.

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На трассе "Харьков – Волчанск" столкнулись автомобили "ВАЗ" и Lexus. Удар оказался настолько сильным, что 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка "Жигулей" от полученных травм погибли на месте.

Еще одна 74-летняя пассажирка легковушки скончалась по дороге в больницу.

В полиции сообщили, что 64-летний водитель Lexus получил ушиб грудной клетки, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Смертельное ДТП на Харьковщине 19 августа

Как информирует UA:Харьков, 64-летним водителем Lexus, автомобиль которого попал в ДТП, является главный архитектор Харькова и советник мэра города Сергей Чечельницкий.

В декларации Чечельницкого указан автомобиль Lexus RX 350 (2007 года выпуска).

Журналистам удалось с ним связаться по телефону.

На вопрос, как он себя чувствует после ДТП, главный архитектор Харькова ответил: "Чувствую себя плохо. Тема для меня неприятная, извините, не буду ничего говорить" и положил трубку.

В июне 2017 года Генпрокуратура вручила Чечельницкому подозрение в деле о выделении земли псевдожитлово-строительным кооперативам (так называемая кооперативная схема). Его фамилию связывают с многими скандальными и незаконными застройками в Харькове.