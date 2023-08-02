Аристов был лишен депутатского мандата: кто пришел на его место

Недавно Верховная Рада поддержала прекращение депутатских полномочий Юрия Аристова. Центральная избирательная комиссия объявила следующего по очередности нардепа.

Следует заметить, что сын Аристова, несмотря на войну на Востоке, в 2019 году посещал Москву и фотографировался на фоне Кремля. Кроме того, он следил за страницей бывшего президента России Дмитрия Медведева в запрещенной социальной сети "Вконтакте".

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ЦИК признал Наталью Локтионову избранной нардепом

В Комиссию поступило постановление Верховной Рады от 27 июля 2023 года. В нем говорилось о досрочном прекращении полномочий народного депутата Юрия Аристова, в связи с его личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

Он был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

ЦИК рассмотрела указанное Постановление и признала Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе,

– говорится в сообщении.



ЦИК признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом Украины / Фото ЦИК

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