Может быть спецслужба, которая привезет их обратно, – ОП об отдыхе депутатов на Мальдивах
После войны в Украине могут создать специальную службу, которая привезет депутатов из-за границы. Потому политикам не удастся избежать ответственности.
Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя инцидент с нардепом от "Слуги Народа". Как известно, Юрия Аристова заметили на Мальдивах.
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"Кто сказал, что после войны не будет построена специальная служба, которая будет искать их по миру и привезет обратно?" – риторически спросил Подоляк.Обратите внимание! Полное эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком можно прочесть уже вскоре на сайте 24 Канала. Не пропустите!
Пока одни украинские граждане отдают последнее на фронт, другие позволяют себе наживаться. За это должна быть серьезная ответственность.
Как заставить политиков действовать в соответствии с военными условиями
Учитывая ситуацию в стране, представители власти обязаны самостоятельно самоограничиваться. Если они на это не способны, их могут вынудить с помощью следующих шагов:
- минимизация распределительных функций;
- жесткие действия правоохранительных органов.
Что известно об Аристове: основное
- После инцидента с отдыхом на Мальдивах, Верховная Рада 27 июля поддержала прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Юрия Аристова. "За" проголосовали 320 депутатов.
- Ранее Аристов написал заявление о сложении полномочий. Документ поступил в парламент еще 25 июля.
- К слову, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что членство Аристова во фракции планируют немедленно остановить.