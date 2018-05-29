Аркадия Бабченко убили в Киеве: чем прославился журналист

Российского журналиста Аркадия Бабченко убили 29 мая 2018 в Киеве в собственном доме. Ему выстрелили в спину. Кем был Аркадий Бабченко – читайте в статье 24 канала.

В полиции сообщили, что тело журналиста в крови обнаружила его жена. Аркадий Бабченко умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Ему был 41 год.

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Военный

Бабченко родом из Москвы. В 18-летнем возрасте, в 1995 году, был призван в армию, участвовал в первой чеченской войне. Демобилизовался за 2 года.

Участвовал в "восстановлении конституционного порядка" на территории республики Чечня. Служил в войсках связи. Что говорили – делал, куда приказывали – шел, что вешали – нес, на что сажали – ехал, во что показывали – стрелял. Хотя толку от этого не было никакого. Обошлось без ранений и наград. В 1997-м демобилизовался,

– описывал сам Бабченко этот период своей жизни.



Аркадий Бабченко во время первой чеченской войны

Впоследствии окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета.

Но уже с началом второй чеченской войны подписал контракт с Вооруженными силами РФ, участвовал в "контртеррористической операции" в Чечне. Демобилизовался в 2000 году и занялся журналистикой.

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Журналист

Путь в журналистике Аркадий Бабченко начал с "Московского комсомольца", где был военным корреспондентом. Также был корреспондентом программы "Забытый полк" для ряда каналов. Сотрудничал с многочисленными газетами, журналами и передачами.

Впоследствии пошел работать в "Новую газету". Был в Южной Осетии в 2008 году как военный корреспондент. С началом войны на востоке Украины работал военным корреспондентом на Донбассе.



Аркадий Бабченко на Донбассе, Карачун, 2014

Военная служба сказалась в журналистской деятельности – в любой критический момент Бабченко всегда сохранял холодный ум. Его коллега из "Новой газеты" Илья Азар вспоминает об Аркадие следующее:

В Киеве в день массовой бойни. Я на Институтской, уже не такой зеленый, но все равно ох**ваю от того, что мимо вниз носят трупы, а вверх настойчиво ползут самоубийцы с деревянными щитами, и где-то рядом четко свистят пули. Ты тоже здесь, наверх не идешь (как некоторые фотографы), но совершенно спокойно рассуждаешь, что да, это снайперы, но, судя по звуку, там, где мы стоим, безопасно. Хотя, может, и нет.



Бабченко активно освещал события Революции Достоинства, декабрь 2013

С октября 2017 года до этих дней Аркадий Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

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Основал проект "Журналистика без посредников".

Писатель

Бабченко является автором книги "Война одного солдата", сборника рассказов "Алхан-Юрт" и других книг. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле и является одним из основателей современной военной прозы. Книги Бабченко переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира. Он был лауреатом нескольких литературных и журналистских премий.

Почему покинул Россию

Будучи критиком российской власти, Бабченко неоднократно подвергался преследованиям в России. В частности, в марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело за пост о возможной тактике митингующих "за честные выборы".

Бабченко последовательно обвинял российские власти в развязывании войны на востоке Украины. В начале 2017 года началась настоящая травля журналиста в России после того, как он опубликовал в соцсетях пост о катастрофе Ту-154 над Черным морем. Журналист высказал мнение, что артисты, которые летели в Сирию, недостойны сожаления. После этого ему начали поступать серьезные угрозы, и Бабченко решил уехать с семьей из России. Сначала переехал в Прагу, а когда там закончилась виза, перебрался в Украину, работал здесь на телевидении.

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Вот пост Бабченко, в котором он объясняет все мотивы и причины переезда:

Информация такая штука, что ее нельзя хранить в закупоренной стеклянной банке. Все равно просачивается. Кто-то где-то... Опубліковано Аркадієм Бабченком 27 лютого 2017 р.

Почему Аркадий Бабченко уехал из России: смотрите видео

Бабченко о смерти

Аркадий Бабченко всеми силами и мыслями хотел жить. Год назад на сайте The Question он ответил на вопрос "Страшно умереть сейчас?" (полный текст читайте по ссылке). "Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто. Только страшно по-разному", – писал журналист. В конце своих размышлений он констатировал:

К сорока годам вообще становишься осторожнее. Я вот, например, уже третий год не могу заставить себя снова поехать на войну. В свое время я был хорошим солдатом. Я дошел до этой стадии. А сейчас я плохой солдат. Я жить хочу больше, чем умереть.

А в день своей смерти, в своем последнем посте на Facebook, Аркадий рассказал о своем "втором дне рождения". В этот же день четыре года назад он не смог сесть в вертолет вместе с Кульчицким, который потом сбили пророссийские боевики... Что же, убийца избрал как никогда символическую дату...

Это лишь общие факты из жизни убитого журналиста Аркадия Бабченко. Коллеги и друзья говорят о нем, как об очень сильной и талантливой личности с твердой жизненной позицией. В Аркадия осталась жена и дочь.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Аркадия. Светлая память...