Война в снегах и ледяных водах: арктические солдаты – воины, прошедшие тяжелейшие испытания

Казалось бы, что в XXI веке человек способен вступить в бой на любой местности. Однако есть лишь одна стихия, которая на протяжении веков не поддавалась человеку – снег. А теперь представьте, что в мире существуют подразделения, созданные исключительно для ведения боя в глубоких снегах, на морозе, в ледяных водах. Эти уникальные воины носят общее название "Арктические солдаты".

Один из самых ярких примеров арктических войн состоялся еще в XIX веке. Тот момент в истории получил название французско-русская война и сегодня именно эту битву считают одной из самых ужасных в истории.

В прошлом выпуске Команда подводного сноса UDT: самое интересное о дайверах, которые разминировали корабельные мины

С чего все началось

Она длилась всего 6 месяцев, но при этом успела забрать с собой более полумиллиона жизней. А началось все в июне 1812 года, когда Наполеон повел свое войско на тогдашнюю Россию. 600 тысяч бойцов французского полководца должны были бы с легкостью разбить войско царя. Наполеон был уверенным в том, что победу удастся одержать легко и быстро. К середине сентября французы дошли до Москвы. И уже были готовы вступить в бой, но русские оказались хитрее.

Царь Александр усадил его за стол переговоров. Договариваться он на самом деле и не хотел. Он тянул время до зимы. Понимая насколько мало шансов на победу имеет Москва, Александр решил использовать климатические условия в свою пользу. Уже в октябре ударили сильные морозы. Наполеон понимал, что пора убираться. Но было слишком поздно. Из более чем полумиллионного войска, в рядах полководца осталось всего 20 тысяч человек. Остальные погибли от голода и холода. Русские победили в битве. И хоть они и пытались использовать морозы в свою пользу, французам все равно удалось перебить более чем 200 тысяч.

"Если солдат не получит навыков работы в таких местностях, то эта среда 100% станет его врагом. Но, как только он изучит основы, то сможет превратить эту стихию в своего друга, что впоследствии значительно поможет ему во время выполнения миссий", – пояснил норвежский военнослужащий Нат Аре Бекке.

Зимние кампании – это особый вид войны

Французско-русская война показала, что зимние кампании – это особый вид войны. Готовиться к ним надо иначе. Экстремальные температуры, замерзшие дороги и затрудненное передвижение были весомыми факторами, влиявшими на ход боя. Первая мировая тоже показала, что зима бывает коварной. Особенно для тех людей, которые постоянно находились в окопах. Резкие перепады температуры, оттепель, ледяные дожди в перемешку со снегом заставляли военных реорганизовываться и постоянно укреплять позиции.

Тогда появились первые представления о том, как именно должен одеваться солдат, чтобы пережить зимние периоды войны. И опасность в этом плане нес не враг, а природа. Военных начали одевать потеплее. Разрабатывать специальные кофты и накидки, обмотки. Старались максимально беречь тело в тепле.



Для военных разрабатывали спецодежду, чтобы пережить зимние периоды войны / Фото SA-kuva

Но никто не думал о ногах. Точнее, никто не знал, что их нужно "утеплять" больше всего и главное – держать сухими. А это в окопах было задачей не из простых. Там всегда собиралось много воды. Особенно во время оттепели. Военные часами, а то и целыми днями стояли с мокрыми ногами. А это становилось причиной одной из самых распространенных болезней на фронтах.

"Большинство из солдат страдали болезнью, называвшейся "Траншейная стопа". Это заболевание не связано с обморожениями. Более того, оно не убивает, пока человек не подцепит инфекцию. "Траншейная стопа" могла упечь военного в больницу на 2 месяца. Примерно столько времени лечили стопы", – рассказал военный медик США Роберт Джойе.

"Траншейная стопа" – далеко не единственная болезнь, которая грозила военным во время зимних кампаний. В этом списке еще переохлаждение. Чаще всего гипотермия случалась у тех солдат, которые воевали в полях. Неподходящая одежда, которая легко продувалась ветром, косила армейцев тысячами. В начале большинство даже не понимало что происходит. Тело начинало трясти, не помогали даже одеяла.



Военные страдали от переохлаждения / Фото SA-kuva

Еще один сюрприз, который ждал на войне – обморожение. "Подцепить" его было довольно просто. Например, попасть под обстрел. Тогда приходилось ждать пока все закончится, чтобы нарубить дров и разжечь огонь. Нередко бывало слишком поздно. Ведь для обморожения достаточно и 2 часов на сильном холоде. Именно обморожение ответственное за более чем миллион жертв в войнах ХХ века.

Токийский трибунал

В 1946 году начался Токийский трибунал. Под него попали полевые командиры японской армии, командующие подразделений и военные преступники. Преимущественно всех осуждали за жестокое обращение с заключенными и превышение полномочий. Однако ни один из членов "Подразделения 731" не появился на суде. Никого даже не осудили.

Настоящим расцветом "арктических солдат" стала Вторая мировая. Многочисленные сражения в северных регионах подтолкнули стран-участниц войны на создание собственных снежных подразделений. Немцы, например, имели на вооружении специализированную снежную бригаду Gebirgsyager. Специалисты из этого подразделения гоняли на лыжах и устраивали засады на союзные силы. Кроме того, они составляли и методички для других военнослужащих о том, как правильно одеваться, передвигаться и обустраивать позиции зимой.

Интересно Элита немецкой спецслужбы: как GSG 9 ликвидировали террористов за 7 минут

Канадцы, американцы и британцы тоже имели собственных зимних специалистов. Их разведка занималась анализом местности, а затем в соответствии со средой составляла планы лагерей, привалов и правильного расположения баз. Однако, как бы ни было, лучшими снежными подразделениями Второй мировой были русские и финны. И в 1939 году они сошлись в противостоянии, которое получило название "Зимняя война".

"Зимняя война"

Как бы грамотно финны не организовывали свои атаки и оборону, победить "советов" не удалось. Они даже втыкали в снег замерзшие тела "советов". Это было предупреждением о том, что не стоит соваться на Финляндию. Однако, в Кремле из-за потерь не переживали. Они каждый раз посылали все больше людей. С каждой волной приходило все больше и больше.



В 1939 году произошло вторжение Советского Союза в Финляндию / Фото SA-kuva

В результате, в той войне Москва потеряла более 380 тысяч человек, финны – 70. После "Зимней войны" стало понятно, что побеждать в бою теоретически можно, даже не тратя при этом человеческого ресурса. Техника войны в морозы сильно отличалась от ведения боя в теплые времена года или в теплых местностях. Например, вместо того, чтобы открыто атаковать организованными группами, можно пойти двумя другими путями.

Первый – атаковать лагерь, где оппонент держит провизию или готовит еду. Уничтожить костер в -30 – это все равно, что забрать у солдата оружие прямо посреди боя. Огонь в таких местах решает все. Дает тепло, сушит одежду и готовит пищу, которая дает силы.

Другой вариант – создать организованный подрыв вершины горы. Тогда лавиной можно будет засыпать не только вражеские позиции, но и всю технику и припасы. Трюк с лавиной придумали американские спецслужбы. Такой тактикой их арктические воины пользуются до сих пор. Заряды взрывчатки расставляют так, чтобы во время взрыва они разрушали как можно большую площадь снежного слоя. Тогда на высокой скорости лавина снесет все на своем пути.

Больше об экипировке арктического солдата, тренировках и методах ведения боя смотрите в программе.