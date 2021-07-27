Коррупция в АРМА: глава и заместитель вывели почти 400 тысяч долларов, на которые наложили арест

В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами выявили масштабную коррупционную схему. Руководство вывело почти 400 тысяч долларов на подставной счет.

Схему в АРМА совместными усилиями разоблачили СБУ, ГБР и генпрокуратура. В офисах ведомства и помещениях руководства провели обыски.

К теме Миллионная взятка в Харьковском облсовете: сообщника Малыша также взяли под арест

АРМА выводила деньги, на которые наложили арест

Как узнало следствие, руководство АРМА вступило в сговор и незаконно завладело имуществом, которое контролировало. Речь идет о 395 тысячах долларов, на которые наложили арест и передали под управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Вместо хранения в АРМА эти средства незаконно перевели на банковский счет подставного лица. Между собой сговорилось руководство АРМА и частные адвокаты. Средства вывели благодаря поддельному решению Печерского суда Киева.

Обыски у руководства АРМА / Фото СБУ

Во время обысков по местам работы и фактического проживания должностных лиц АРМА изъяли доказательства, которые подтверждают факт противоправного завладения средствами. К тому же удалось установить связь должностных лиц АРМА с другими причастными.

Кто из АРМА причастен к схеме

Сейчас 6 лицам объявили подозрение о совершении преступления. Подозрение касается части 5 статьи 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Нападение на одного из заместителей руководителя АРМА: коротко

В начале июня 2021 года на одного из заместителей руководителя АРМА Владимира Павленко напали.

Инцидент произошел возле дома замглавы АРМА, злоумышленникам тогда удалось скрыться.

Владимира Павленко госпитализировали, а его состояние оценивали как средней степени тяжести.

Владимир Павленко тогда заявил, что связывает нападение на себя с профессиональной деятельностью.