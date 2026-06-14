"Сырой вариант": военные оценили анонсированную Зеленским реформу ВСУ

Украинские военные отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о повышении денежного довольствия военнослужащих и введении новых контрактов с четко оговоренными сроками службы. Мнения защитников относительно этих реформ – расходятся.

Свои оценки они высказали в эфире "Суспильне Студия".

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Что говорят военные о реформах контрактов и повышении выплат?

Командир подразделения операторов БПЛА, основатель Центра поддержки аэроразведки и народный депутат VIII созыва Игорь Луценко призвал не спешить с оценками, пока не будут обнародованы конкретные законодательные решения

Мы не видели нормативно-правовых актов. То есть изменений в бюджет, каких-либо других законов или проектов постановлений. Несколько раз различные высокопоставленные чиновники в Украине, в СМИ, в соцсетях заявляли, что будут какие-то хорошие вещи. Но в реальности эти хорошие вещи пока еще не конвертировались в проекты соответствующих нормативно-правовых актов,

– сказал Луценко.

Также он обратил внимание на вопрос финансирования новых выплат и механизмов замены военных, которые после завершения контракта смогут уйти на пенсию.

"Если мы заключаем эти контракты, откуда будут браться деньги? То есть на каком законодательном основании эти деньги берутся. И второе – если после десяти месяцев те, кто долго служит, могут уйти на отдых, каким образом это будет обеспечено? Какими новыми людьми будут покрываться эти потребности, которые сейчас покрываются теми, кто служит уже четвертый и пятый год", – добавил он.

Командир 19-го армейского корпуса, бригадный генерал Александр Бакулин поддержал анонсированные изменения и подчеркнул, что вопрос денежного обеспечения военных давно требовал пересмотра.

Даже те наши военнослужащие, которые выполняют задачи не на линии боевого столкновения, а в тылу, которые не получают боевых выплат, их денежное обеспечение действительно уже не обеспечивает какой-то достойной жизни. Если у человека еще семья, дети, то это действительно проблема,

– сказал Бакулин.

Отдельно он высказался в поддержку повышенных выплат для пехотинцев и штурмовиков.

"Наша пехота, тем более штурмовики, это те наши активные ребята, которые выполняют задачи наиболее смело и приносят нам лучшие результаты в бою. Они заслуживают самого высокого денежного обеспечения", – заявил он.

По словам генерала, военные, которые больше всего рискуют жизнью, должны получать самое высокое вознаграждение.

Меня радует, что денежное довольствие рядового пехотинца, солдата может быть больше, чем у генерала. И так и должно быть. Тот, кто больше всего рискует жизнью, тот, кто готов идти в бой и выполнять самую опасную работу, он должен получать самое высокое денежное содержание,

– сказал Бакулин.

Также он положительно оценил идею контрактов с четким сроком службы.

"Такой контракт дает шанс именно тем людям, которые хотят выполнять эту важную пехотную работу. Дает возможность четко рассчитывать, что можно выполнять задачи, качественно выполнять задачи и в дальнейшем иметь шанс продолжить уже гражданскую жизнь", – отметил командир корпуса.

Впрочем, он не уверен, что нововведение сразу обеспечит значительный приток новых контрактников.

Я не знаю, принесет ли это нам какой-то большой приток людей на контракт. Возможно, нет. Потому что ситуация такова: четыре года войны, и в основном те, кто был наиболее активен, наверное, уже находятся в Вооруженных силах Украины. Но в любом случае это позитивно,

– сказал Бакулин.

Кроме того, генерал напомнил, что в украинской армии уже служат иностранцы, в частности граждане Колумбии.

Бывший командир 53-й отдельной механизированной бригады Анатолий "Купол" считает, что предложенная система содержит много нерешенных вопросов.

"Здесь, кстати, очень много вопросов. Вот видите пехотинца-штурмовика, а десантника-штурмовика, а морпеха-штурмовика – они что, не штурмовики? И смотрите, день на позициях – десять тысяч, штурмовые действия – сорок тысяч, поисково-ударные действия. В целом, по Боевому уставу это же ничем не отличается", – сказал он.

По его мнению, предложенный подход может создать коррупционные риски.

Кто это все будет решать, какой командир это все будет писать, как это будет происходить? По моему мнению, это только будет больше порождать коррупцию: кто как напишет в рапорте, кто кого как подаст,

– отметил "Купол".

Военный также обратил внимание на вопрос выплат во время лечения, ротаций и пребывания подразделений на восстановлении.

"Конечно, это несправедливо. Тиловая должность – 30 тысяч. Так сегодня человек пошел на штурм, а завтра бригаду вывели на восстановление. И как это все будет регулироваться? А мы забыли о раненых? А как люди будут лечиться? Человека ранили, его выводят за штат, и что он там будет получать?" – сказал он.

Несмотря на критику, "Купол" положительно оценил сам факт намерения повысить денежное обеспечение военных.

Радует то, что вообще происходит какое-то движение в этом направлении. Любое повышение денежного обеспечения – это позитивно. Я думаю, эту систему потом доработают уже более или менее адекватно,

– сказал он.

Также он поддержал идею краткосрочных контрактов, но выступил против их разделения по должностям.

"Контракты – это замечательно. Были просто краткосрочные контракты: человек захотел пойти воевать на полгода, подписал контракт и ушел. Нельзя делить контракты по должностям, можно делить по времени: полгода, год, два года. А как это – тыловой контракт, боевой контракт? Человек сегодня в тылу, завтра он в бою", – сказал он.

Таким образом, военные в целом положительно воспринимают саму идею увеличения выплат и появления контрактов с определенными сроками службы. В то же время они отмечают, что окончательные выводы можно будет делать только после появления конкретных документов и механизмов реализации этих изменений.

Напомним, Министерство обороны Украины запустило масштабную трансформацию военной службы. Изменения предусматривают новые контракты с четким сроком службы, увеличенные выплаты и гарантии отсрочки после завершения службы. Реформа также меняет систему переводов, возвращения из СЗЧ и цифровое управление военными процессами.