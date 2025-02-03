Человек Януковича и создатель батальона "АрБат": что известно о Саркисяне, подорванном в Москве

В Москве 3 февраля произошел взрыв в элитном жилом комплексе "Алые паруса", в результате которого был взорван авторитет Армен Саркисян, который связан с террористической группировкой "ДНР". Предварительно, оккупант мог погибнуть или же был тяжело ранен.

Мужчина был известен как близкий человек президента-беглеца Виктора Януковича, а также основателем российского батальона "АрБат". Что известно об Армене Саркисяне – читайте в материале 24 Канала.

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Кто такой Армен Саркисян

Армен Саркисян является одним из самых известных представителей криминального мира Донбасса, также известен как "Армен Горловский". В 2014 году во время Революции достоинства он отправлял на Майдан Независимости в Киев "титушек". Его бандиты также нападали на граждан на Евромайдане в Донецке.

Группу захватчика также подозревают в причастности к убийству украинского журналиста Вячеслава Веремия. Также считается, что Саркисян был близким к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и был главой силового крыла Юры Енакиевского.

После 2014 года Армен Саркисян перешел на сторону оккупантов. В частности, он возглавил так называемую "федерацию бокса ДНР". После начала полномасштабного вторжения России в Украину он занимался захватом активов на временно оккупированных территориях, а также создал новое вооруженное формирование для войны против Украины.

Также оккупанты известен как создатель батальона "АрБат" ("Армянский БАТальон"). По данным контрразведки СБУ, сначала Арбат воевал на Торецком направлении, а затем группировку перебросили в Курскую область.



Криминальный авторитет Армен Саркисян, которого взорвали в Москве / Фото российских СМИ

По данным Службы безопасности Украины, для вербовки заключенных ФСБ назначила Саркисяна так называемым "смотрящим" за тюрьмами на временно захваченной части территории Донецкой области. Через подконтрольные компании он поставлял вражеским боевикам материалы для строительства защитных сооружений и блиндажей.

С мая 2014 года Армен Саркисян находится в международном розыске по подозрению в организации убийств в центре Киева. Известно, что у мужчины было украинское гражданство.

Кроме того, следственный комитет Армении в сентябре 2024 года заявил, что власти России готовили государственный переворот в стране. По данным ведомства, Арбат вербовал для этого жителей республики.

В конце концов 4 декабря 2024 года СБУ сообщила Армену Саркисяну подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Как произошел подрыв Саркисяна в Москве

Российские телеграм-каналы писали, что взрыв в ЖК "Алые паруса", что расположен на северо-западе Москвы, произошел в 09:45 по местному времени. Пропагандисты предполагают, что на месте происшествия, вероятно, взорвалась граната или самодельное взрывное устройство на основе гранаты.

Россияне писали, что в результате взрыва погиб житель этого жилого комплекса, который зашел в подъезд вместе с охранниками. Еще, вероятно, 5 человек получили ранения.

Впоследствии стало известно, что погибшим от взрыва может быть именно Армен Саркисян. В то же время в российских СМИ разнится информация о том, был ли убит Саркисян, или же он сейчас находится в тяжелом состоянии и был госпитализирован.

Среди тех, кто погиб также мог быть и охранник криминального авторитета. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об "убийстве и покушении на убийство двух и более лиц".

Во время взрыва также получил ранения и Олег Касперович, бывший заместитель командира подразделения специального назначения Крымского территориального командования ВВ МВД Украины. У него могли быть рваные раны пальцев левой кисти, контузия, осколочные ранения головы и шеи.

Олег Касперович известен тем, что предал Украину в 2014 году, перейдя на сторону российских войск во время оккупации Крыма.