В Армении на избирательном участке произошла стрельба

В Араратской области Армении представители двух разных партий устроили стрельбу из газового пистолета. Произошло это на одном из избирательных участков, где 20 июня продолжаются парламентские выборы.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Они изъяли оружие и начали расследование.

Важно Рекордное количество соперников: в Армении проходят внеочередные выборы в парламент

Полицейские сообщили, что инцидент вспыхнул между представителями партий "Процветающая Армения" и "Подъем". Один из мужчин достал газовый пистолет и выстрелил.

Стоит отметить, что газовый пистолет является разновидностью нелетального оружия самообороны, которое предназначено для стрельбы газовыми и холостыми патронами.

По состоянию на 12: 00 в милицию поступило 21 сообщение о нарушениях на выборах.

Выборы в Армении: что стоит знать

В воскресенье, 20 июня, в Армении стартовали внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил: 21 партия и 4 блока.

Согласно опросу Gallup International Association, который провели 18 июня, армяне готовы проголосовать:

за блок "Армения" (возглавляет экс-президент Роберт Кочарян) – 28,7% избирателей;

за партию "Общественный договор" (возглавляет Пашинян) – 25,2% избирателей;

за блок "Имею честь" (возглавляет экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян) – 10,8%;

за партию "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) – 5,4%;

за партию "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) – 5,2%.