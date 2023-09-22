Посольство России в Армении облили красной краской

22 сентября неизвестные мужчины забросали пакетами с красной краской вход в посольство России в Ереване. Охрана не успела на это среагировать.

Двое мужчин подбежали ко входу в посольство России и бросили в него два пакета с краской. Соответствующие кадры распространяются в сети, информирует 24 Канал.

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Посольство России в Армении облили краской

На обнародованных кадрах можно увидеть, как неизвестные мужчины держат в руках пакеты с красной краской. Затем они подбежали к входу в российское посольство и швырнули туда краску.

Охранник не успел остановить действия мужчин.

Мужчины облили краской российское посольство в Армении: смотрите видео

Как пишут армянские СМИ, накануне во время слушаний в Совбезе ООН представитель России использовал название Ханкенди для главного города Нагорного Карабаха. Это азербайджанское название города, а армяне используют – Степанакерт.

В Ереване на митинге – столкновения протестующих и полиции

Напомним, что в Армении после того, как Азербайджан заявил о достижении целей в Нагорном Карабахе, начались митинги. Люди собрались под зданием правительства в Ереване, а также у посольства России.

Так, на митинге под зданием правительства начались стычки протестующих и полиции. Протестующие швыряли в милицию камни, пластиковые бутылки и яйца. Полиция приступила к задержанию. Митингующие рвали российские паспорта и выкрикивали лозунги против России.