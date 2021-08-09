Армения и Азербайджан вновь обменялись обвинениями в обстрелах

9 августа 2021 , 07:58
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Источник:

Интерфакс-Украина

Обострение на границе Армении и Азербайджана пока не уменьшается. На выходных обе страны обвинили друг друга в вооруженных провокациях.

Министерства обороны Армении и Азербайджана синхронно заявили, что противник начал стрелять первым, но был подавлен огнем. Погибших или раненых в схватке нет.

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Взаимные обвинения между Арменией и Азербайджаном

В министерстве обороны Азербайджана заявляют, что войска Армении 7 августа обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Араздеян-Садарак Нахичеванской Автономной Республики

Там отметили, что погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск,
– рассказали в ведомстве.

В то же время в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии в Сюникской области на юго-востоке республики. Армян якобы обстреляли из стрелкового оружия различного калибра на участке Черного озера в Сюникской области.

Обстрелы между Арменией и Азербайджаном: главное

  • Неспокойно в горном районе, где проходит граница двух государств, с конца июня.
  • Предшествовало этому то, что в середине мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в двух горных областях.
  • Так, взаимная перестрелка между Арменией и Азербайджаном произошла 27 июня. Тогда стороны обвинили друг друга в провокациях.
  • В начале июня возле Нагорного Карабаха в результате подрыва погибли 3 журналиста из Азербайджана, еще 4 человека получили ранения.
  • С 14 июля обострилась обстановка на границе Армении с Нахичевань на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели военного.
  • Минобороны Азербайджана в ответ обвинило Армению в обстреле позиции азербайджанских военных.
  • Периодически между странами происходят обстрелы, в которых они друг друга обвиняют.
Автор: Вероніка Климська