Армения меняет внешнюю политику

Во-первых, 9 января правительство Армении одобрило проект закона "О начале вступления Республики Армении в Европейский Союз". Указанная инициатива лишь первый шаг и армянам еще необходимо пройти длительный путь, но это четкий сигнал и ориентир. Приоритет армянской политики – перспективы интеграции в ЕС. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Неудивительно, что в России уже отреагировали на такую пощечину и заявили, что Армения выходит из так называемого "евразийского экономического союза". К сожалению, это пока не так. Армянское правительство еще не приостановило членство в этом псевдоэкономическом блоке, как сделало это с ОДКБ. Однако четкий сигнал направлен:

как в ЕС – о том, что Армения рассчитывает на решительную поддержку, чтобы пойти дальше в своих действиях,

так и для России – время их влияния исчерпано и вопрос развала созданных ими союзов – лишь вопрос времени.

Подобная инициатива – положительная тенденция на фоне ситуации в Грузии, где местные власти используют все методы, чтобы развернуть Тбилиси с проевропейского курса, а население продолжает героическое сопротивление.

Во-вторых, 14 января Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве, который расширяет поле для взаимодействия в вопросах безопасности, экономики и других важных направлениях.

На минимальном уровне, указанная инициатива призвана стать сигналом в сторону Азербайджана, что в случае новой эскалации, Ереван получил правовые основания обращаться за помощью к американским партнерам.

Однако на стратегическом уровне двусторонние договоренности означают гораздо больше. Отныне Армения будет вынуждена действовать активнее в вопросе имплементации международной санкционной политики против России. Если в Ереване стремятся заручиться американским патронатом, необходимо отходить от любых двойных стандартов.

Кроме того, стратегическое партнерство – это очередная демонстрация того, что США постепенно будут вытеснять Россию из традиционных сфер влияния и Кавказ не исключение.

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Украина может стать лидером

Важно только не останавливаться на достигнутом и развивать указанную инициативу, особенно, что российская база в Гюмри была заменена американским военным контингентом. Особый эффект ситуация получит, если в среднесрочной перспективе Армения станет страной, официально выйдет из ОДКБ и задекларирует намерения членства в НАТО. Указанный сценарий уже не кажется таким фантастическим.

Таким образом, Армения выразила готовность двигаться в направлении ЕС и идти на большее сближение с США. Стоит признать, что политика Восточного партнерства ЕС не только не исчерпала себя, но и может расширяться.

В указанном контексте Украина может стать лидером так называемого "постсоветского пространства", который не только быстрее других станет полноценным членом ЕС, но и будет мостом для других стран, форпостом новой архитектуры безопасности и движущей силой демократических изменений в регионе. Указанное направление – это конструктивная площадка для развития сотрудничества Украины с Арменией.