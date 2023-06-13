Позиция Армении не так устойчива, как кажется: Ереван готов выбрать правильную сторону в войне

На площадке саммита Европейского содружества в Молдове произошло событие – значительно меньшее по масштабам, однако важное в контексте развития украинско-армянских отношений. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

В Армении действительно хорошо понимают, что происходит в Украине

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с представителями украинских деловых кругов и общественных активистов армянского происхождения, на которой я был участником.

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По результатам откровенного и прямого диалога можно сделать выводы, что высшее армянское политическое руководство четко понимает, что происходит в Украине и не находится под действием шаблонов российской пропаганды, как ряд других стран так называемого постсоветского пространства или, например, государств Глобального Юга.

Пашинян ясно осознает последствия российской агрессии на украинских территориях и поддерживает расширение двустороннего украинско-армянского сотрудничества в вопросах публичной и деловой дипломатии.

Объективности ради отметим, что на официальном уровне Ереван не всегда может артикулировать в отношении России позицию, которая бы в полной мере устраивала официальный Киев. В то же время, ряд армянских бизнесов активно продолжает вести дела с российской стороной, что открывает возможности для обхода санкций и сохранения экономических связей страны-агрессора с внешним миром.

Указанную ситуацию необходимо исправлять и результаты встречи в Кишиневе дали оптимизм о том, что у нас есть возможность приобщиться к указанному процессу.

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Первым важным этапом станет активизация публичной дипломатии. Армянское общество должно четко понимать, какие преступления совершает Россия в Украине. Учитывая изложенное, начата подготовка к системным инициативам, позволяющим армянским журналистам посетить Украину для общения с гражданским населением и политическим руководством, а украинским – поехать в Армению.

Украина может помочь Армении выйти из-под российского влияния

Перспективы победить российскую пропаганду в армянском информационном пространстве есть, и мы планируем воспользоваться ими по полной. Важно, что со стороны армянского руководства нет никаких возражений. Напротив – понимание и поддержка.

Вторым этапом должно быть расширение украинско-армянского политического диалога на самом высоком уровне. Украина может оказать содействие в выходе Армении из-под российского влияния и выступить "своеобразным" медиатором в диалоге с другими европейскими партнерами. Если Украина стала форпостом для сдерживания российской агрессии в Восточной Европе, Тайвань часто называют форпостом в сдерживании экспансии Китая на Дальнем Востоке, почему Армении не занять важное место в истории и в процессах перераспределения геополитических сфер влияния и не выступить флагманом в сокращении влияния России на Кавказе?

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Конечно, сейчас подобный сценарий кажется очень сложным для реализации, однако политические консультации по этому поводу необходимо начинать. Поражение России значительно ослабит региональные позиции империалиста, поэтому закладывать фундамент для новой архитектуры нужно уже сейчас.

Хотя армянскому руководству часто приходится балансировать между собственными интересами и российским фактором, однако, кажется, что в Ереване готовы занять правильную сторону в этом геополитическом противостоянии.