Армения и Азербайджан договорились признавать территориальную целостность друг друга
Армения и Азербайджан 25 мая заключили историческую договоренность. Она касается взаимного признания территориальной целостности.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его заявление обнародовали в российских СМИ.
Важно Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но важное условие
Возможность выхода на мирное соглашение
По словам Пашиняна, Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Страны продвигаются к урегулированию отношений.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также сказал, что есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана.
Тем более учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана,
– добавил Алиев.
Напомним, ранее на пресс-конференции в Ереване Пашинян заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда будет входить и Нагорный Карабах. Однако назвал условие – армянское население должно быть в безопасности. Алиев также говорил, что есть серьезные предпосылки для нормализации отношений.
Что происходило в Нагорном Карабахе
- ЕС в феврале запустил гражданскую миссию, чтобы стабилизировать ситуацию на армянско-азербайджанской границе. Процесс продлится 2 года.
- Однако в марте в Азербайджане заявили, что в Нагорном Карабахе снова произошло обострение. Военные открыли огонь из-за проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные перевозки для российских миротворцев. Были даже погибшие
- Уже 30 марта Вооруженные силы Азербайджана установили контроль над Лачинским коридором, соединявший Нагорный Карабах с Арменией