Армения и Азербайджан договорились признавать территориальную целостность друг друга

Армения и Азербайджан 25 мая заключили историческую договоренность. Она касается взаимного признания территориальной целостности.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его заявление обнародовали в российских СМИ.

Важно Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но важное условие

Возможность выхода на мирное соглашение

По словам Пашиняна, Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Страны продвигаются к урегулированию отношений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также сказал, что есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана.

Тем более учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана,

– добавил Алиев.

Напомним, ранее на пресс-конференции в Ереване Пашинян заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда будет входить и Нагорный Карабах. Однако назвал условие – армянское население должно быть в безопасности. Алиев также говорил, что есть серьезные предпосылки для нормализации отношений.

Что происходило в Нагорном Карабахе