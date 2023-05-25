Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Його заяву оприлюднили в російських ЗМІ.
Важливо Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану, але є важлива умова
Можливість виходу на мирну угоду
За словами Пашиняна, Єреван і Баку домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. Країни просуваються до врегулювання відносин.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв також сказав, що є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана.
Тим більше з огляду на те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану,
– додав Алієв.
Зауважимо, раніше на пресконференції в Єревані Пашинян заявив, що визнає територіальну цілісність Азербайджану, куди входитиме і Нагірний Карабах. Однак назвав умову – вірменське населення має бути в безпеці. Алієв також говорив, що є серйозні передумови для нормалізації відносин.
Що відбувалось в Нагірному Карабасі
- ЄС у лютому запустив цивільну місію, щоб стабілізувати ситуацію на вірменсько-азербайджанському кордоні. Процес триватиме 2 роки.
- Проте в березні в Азербайджані заявили, що у Нагірному Карабасі знову трапилось загострення. Військові відкрили вогонь через перевірку транспортних засобів, що здійснюють незаконні перевезення для російських миротворців. Були навіть загиблі
- Вже 30 березня Збройні сили Азербайджану встановили контроль над Лачинським коридором, що з'єднував Нагірний Карабах з Вірменією.