Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Його заяву оприлюднили в російських ЗМІ.

Важливо Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану, але є важлива умова

Можливість виходу на мирну угоду

За словами Пашиняна, Єреван і Баку домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. Країни просуваються до врегулювання відносин.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв також сказав, що є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана.

Тим більше з огляду на те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану,

– додав Алієв.

Зауважимо, раніше на пресконференції в Єревані Пашинян заявив, що визнає територіальну цілісність Азербайджану, куди входитиме і Нагірний Карабах. Однак назвав умову – вірменське населення має бути в безпеці. Алієв також говорив, що є серйозні передумови для нормалізації відносин.

Що відбувалось в Нагірному Карабасі