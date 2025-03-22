Еще одна "горячая точка" на карте? Что задумала Россия

В последнее время активизировались разговоры о возможности принятия мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которое должно прекратить длительный военный конфликт.

Однако, несмотря на многочисленные положительные оценки о вероятности скорого принятия решения – даже руководство Армении намекает на подготовку к решительным шагам, – на практике ожидания могут не оправдаться. Особенно, учитывая то, что Россия пытается повлиять на ситуацию в собственных интересах с намерениями "переиграть всех". Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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В чем проблема мирного соглашения

Один из ключевых проблемных аспектов мирных договоренностей – требования Баку по изменению преамбулы армянской Конституции. Речь идет о том, чтобы Армения больше не настаивала на присоединении Нагорного Карабаха, как это предусмотрено главным законом.

Однако подобная инициатива со стороны правительства Никола Пашиняна будет вызывать критические оценки внутри армянского общества. Более того, подобный вопрос необходимо будет поднимать на референдуме, а там голосов "за" может существенно не хватить.

Скорее всего, у армянского правительства нет гарантированного плана действий на указанный случай. Есть только опасения относительно жесткой реакции армянского народа. Фактически, Пашинян должен убеждать население в том, почему они должны отказаться от территорий и претензий на них, а также пойти на изменения документа о независимости Армении.

Российские интересы

В Кремле не хотят допустить того, чтобы Армения и Азербайджан договаривались без российского участия. Россияне уже длительный промежуток времени "паразитировали" на указанном конфликте и использовали его в собственных интересах. Похожий подход и сейчас.

Россия хочет вернуть Пашиняна в орбиту собственного прямого влияния. Ее раздражает то, что Ереван позволял себе игнорировать собрания различных саммитов ОДКБ или СНГ.

В информационном пространстве уже появилась публикация, что якобы армянский премьер дал указание своим министрам нормализовать отношения с Россией. Фактического подтверждения этой информации нет, но ее уже успели положительно прокомментировать российские чиновники высокого уровня.

Безусловно, Россия пробует играть в игру: если Пашинян стремится гарантировать внутреннюю стабильность, он вынужден находить взаимопонимание с Москвой. Однако если армянское правительство выберет такой подход, это станет его стратегическим провалом и полным поражением.

Возвращение к России будет опасным шагом назад, который будет вызывать еще большее раздражение и разочарование среди армян. Нельзя в очередной раз полагаться на поддержку страны, которая уже предала Армению и подтолкнула ситуацию к той критической точке, где она находится сейчас.

В Кремле не хотят, чтобы после нахождения компромиссной формулы мира с Азербайджаном, Турция открыла границы с Арменией и начала развитие экономического сотрудничества. Такой сценарий приведет к потере Россией рычагов влияния и усилению роли Турции в регионе.

Параллельно Россия ведет двойную игру, чтобы показать собственную "добавленную стоимость" для Азербайджана. После настоящего преступления по сбиванию самолета азербайджанских авиалиний и последующего обмана, в Кремле еще не нашли окончательного взаимопонимания с Баку. Именно поэтому россияне стремятся повторно вмешаться в армяно-азербайджанские переговоры:

чтобы с одной стороны, усилить влияние на Пашиняна;

а с другой – одновременно показать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что они могут толкнуть армянское правительство на нужные для Баку решения.

Другими словами – в очередной раз предать всех в собственных интересах.

Что это означает для Украины

Несмотря на декларации о согласовании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и готовность Пашиняна подписать его, сохраняется вероятность, что ситуация может "переиграться" и привести к повторной эскалации.

Особый риск с учетом украинских интересов заключается в том, что обострение боевых действий между сторонами конфликта выгодно для Кремля. Это будет дополнительный фактор, который будет отвлекать внимание от ситуации в Украине.

Кроме того, возобновление боевых действий будет подрывать стратегические планы по строительству экономических транзитных путей через Кавказ в обход российских территорий, в которых могла быть эффективно интегрирована Украина.

Именно поэтому, активизации России в переговорном процессе по миру создает проблемы для его практической реализации, а значит увеличивает риски зажигания еще одной "горячей точки" на международной арене.