Пограничники России будут служить в Тавушской области – на участке села Воскепар. Более того, говорят в Минобороны Армении, для них специально сооружают помещения тылового обеспечения.

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Министр обороны Армении приказал не допустить продвижения противника

Несмотря на вроде бы мирную цель такого шага, министр обороны Армении Аршак Карпатяне приказал "исключить любые попытки продвижения противника или улучшение им позиций".

Отметим, что на границе между Арменией и Азербайджаном – существенное обострение. Время от времени случаются перестрелки, участниками которых становятся пограничники обеих стран.

Главное о последних инцидентах на границе между государствами:

15 июля Азербайджан заявил, что в окрестностях города Шуша обстреляли их позиции. Жертв и раненых не было.

23 июля произошла перестрелка. Вследствие обстрелов погиб один азербайджанской военный и ранили 3 армянских.

28 июля на границе восстановили боевые действия. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. В результате нападения Армения сообщила о 3 погибших военных и 2 раненых. Азербайджан – о 2 раненых.

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