Прикордонники Росії служитимуть у Тавушській області – на ділянці села Воскепар. Ба більше, кажуть у Міноборони Вірменії, для них спеціально споруджують приміщення тилового забезпечення.

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Міністр оборони Вірменії наказав не допустити просування противника

Попри начебто мирну мету такого кроку, міністр оборони Вірменії Аршак Карпатян наказав "виключити будь-які спроби просування противника або покращення ним позицій".

Зазначимо, що на кордоні між Вірменією та Азербайджаном – суттєве загострення. Час від часу трапляються перестрілки, учасниками яких стають прикордонники обох країн.

Головне про останні інциденти на кордоні між державами:

15 липня Азербайджан заявив, що в околицях міста Шуша обстріляли їхні позиції. Жертв та поранених не було.

23 липня сталась перестрілка. Внаслідок обстрілів загинув один азербайджанській військовий та поранили 3 вірменських.

28 липня на кордоні відновили бойові дії. Обидві сторони звинуватили одна одну у провокаціях та ескалації конфлікту. Внаслідок нападу Вірменія повідомила про 3 загиблих військових та 2 поранених. Азербайджан – про 2 поранених.

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