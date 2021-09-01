Армения вновь заявила о гибели военного на границе с Азербайджаном

В Армении заявили о стрельбе на границе с Азербайджаном 1 сентября. В результате погиб армянский военный.

В Минобороны заявили, что военного застрелил снайпер. Это произошло в районе Эрасха Араратской области.

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В Армении обвинили в стрельбе азербайджанских военных.

Министерство обороны решительно осуждает действия азербайджанской стороны и предупреждает, что они не останутся без ответа,

– заявили в Ереване.

Что известно о погибшем

Погибший – младший сержант Гегам Лева Саакян. Ему был 41 год. Служил в армии по контракту.

Что этому предшествовало

Армения и Азербайджан в течение нескольких месяцев обмениваются взаимными обвинениями в обстрелах.

Например, перестрелка между государствами состоялась 27 июня. Тогда стороны обвинили друг друга в провокациях.

В начале июня возле Нагорного Карабаха в результате подрыва погибли 3 журналиста из Азербайджана, еще 4 человека получили ранения.

С 14 июля обострилась ситуация на границе Армении с Нахичевань на участке населенного пункта Эрасх. Тогда сообщалось о гибели военного.

Минобороны Азербайджана в ответ обвинило Армению в обстреле позиции азербайджанских военных.