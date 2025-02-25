Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко, добавив, что в российской армии есть нехватка как простых солдат, так и управленческих кадров, в частности офицеров.

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Россия планирует набрать в армию 160 тысяч заключенных

В десантные или мотопехотные подразделения Россия набирает людей, мотивируя их финансово, обещая немалые денежные выплаты. Укомплектовать бригады удается и путем мобилизованных. Есть также категория лиц, которая, получая российское гражданство, попадает сразу в армию. Среди российских вояк немало таких, перед которыми был выбор: либо тюрьма, или участие в войне.

"Путин предусмотрел, чтобы в 2025 году призвать в армию 160 тысяч заключенных, контракты будут без срока. То есть мы понимаем, что Россия готовится использовать это "мясо". Для нее это ничего не будет стоить, она разгрузит пенитенциарную систему", – рассказал Тимочко.

В России криминальная субкультура – одна из самых влиятельных, она репрезентована в российском обществе как романтическая, о которой снимают фильмы. Путин, набирая в армию представителей криминалитета, убивает 2-х зайцев: чистит тюрьмы и нарушает электоральную базу этой тюремной группы.

Это дает ему возможность чувствовать себя спокойнее и увереннее на случай бунтов. Ведь он понимает, что те, кому нечего терять, не возьмут оружие против него, потому что погибнут на фронте,

– объяснил Тимочко.

В России есть еще один ресурс, которым она пополняет свою армию – это срочники. Когда россияне попадают на срочную службу, впоследствии военное командование начинает давить на них всеми способами, чтобы те подписали контракт с минобороны.

Почему глава Кремля не объявляет мобилизацию?

У Путина, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Украины, есть козырь в рукаве – это потенциальная возможность объявления всеобщей мобилизации, но он точно знает, что она крайне непопулярна в России и может иметь негативные последствия для него самого.

Тимочко отметил, что принимая во внимание, что Россия – это диктаторская страна, то реальных настроений своего общества глава Кремля не знает, поэтому не готов сейчас загнать своих граждан в армию и вооружить.

Ведь имеет опасения, что они потом станут мятежной прослойкой российского населения, которая решит повернуть оружие против него. Он боится бунтов внутри России,

– отметил Тимочко.

В российской армии есть также дефицит офицерского состава. Переднюю линию фронта, по словам Тимочко, держат простые солдаты, даже вопрос наличия сержантов является критическим для страны-агрессора.