Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко, додавши, що в російській армії є нестача як простих солдатів, так і управлінських кадрів, зокрема офіцерів.

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Росія планує набрати до війська 160 тисяч ув'язнених

В десантні чи мотопіхотні підрозділи Росія набирає людей, мотивуючи їх фінансово, обіцяючи чималі грошові виплати. Укомплектувати бригади вдається і шляхом мобілізованих. Є також категорія осіб, яка, отримуючи російське громадянство, потрапляє одразу в армію. Серед російських вояк чимало таких, перед якими був вибір: або в'язниця, або участь у війні.

"Путін передбачив, щоб у 2025 році призвати в армію 160 тисяч ув'язнених, контракти будуть без терміну. Тобто ми розуміємо, що Росія готується використати це "м'ясо". Для неї це нічого не коштуватиме, вона розвантажить пенітенціарну систему", – розповів Тимочко.

В Росії кримінальна субкультура – одна з найбільш впливових, вона репрезентована в російському суспільстві як романтична, про яку знімають фільми. Путін, набираючи до війська представників криміналітету, вбиває 2-х зайців: чистить в'язниці та порушує електоральну базу цієї тюремної групи.

Це дає йому можливість почувати себе спокійніше та впевненіше на випадок бунтів. Адже він розуміє, що ті, кому немає чого втрачати, не візьмуть зброю проти нього, бо загинуть на фронті,

– пояснив Тимочко.

В Росії є ще один ресурс, яким вона поповнює свою армію – це строковики. Коли росіяни потрапляють на строкову службу, згодом військове командування починає тиснути на них всіма способами, аби ті підписали контракт з міноборони.

Чому очільник Кремля не оголошує мобілізацію?

У Путіна, зі слів голови Ради резервістів Сухопутних військ України, є козир в рукаві – це потенційна можливість оголошення загальної мобілізації, але він точно знає, що вона вкрай непопулярна в Росії та може мати негативні наслідки для нього самого.

Тимочко наголосив, що беручи до уваги, що Росія – це диктаторська країна, то реальних настроїв свого суспільства очільник Кремля не знає, тож не готовий зараз загнати своїх громадян в армію та озброїти.

Адже має побоювання, що вони потім стануть бунтівним прошарком російського населення, який вирішить повернути зброю проти нього. Він боїться бунтів всередині Росії,

– зазначив Тимочко.

В російській армії є також дефіцит офіцерського складу. Передню лінію фронту, зі слів Тимочка, тримають прості солдати, навіть питання наявності сержантів є критичним для країни-агресорки.