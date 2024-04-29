В российской армии растет уровень дезертирства, – ГУР
ГУР фиксирует повышение уровня дезертирства в армии России. За последний период самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных.
Наибольшее количество дезертиров, около 12 тысяч, обнаружено в 8 общевойсковой армии России, которую часто привлекают в боевые действия на Востоке Украины. Примерно 10 тысяч из них были призваны Москвой через мобилизацию, а остальные 2 тысячи – контрактники.
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В армии России процветает дезертирство
В ГУР рассказали, что среди российских военных увеличилось количество случаев дезертирства.
Всего в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных,
– отметили в разведке.
Наибольшее количество дезертиров, примерно 12 тысяч, обнаружено среди военнослужащих 8 общевойскового округа России, которых часто используют в боевых действиях на Востоке Украины. Из них около 10 тысяч были призваны Москвой по мобилизации, а остальные 2 тысячи – контрактники.
В 58 общевойсковой армии, что также входит в южный округ армии страны-агрессора, уровень дезертирства составляет примерно 2500 человек.
Потери россиян на фронте: последние новости
- За прошедшие сутки враг потерял 1300 бойцов личного состава. Также было уничтожено 6 танков и 16 БМП. Общие потери врага достигают 467 470 солдат.
- В ночь на 24 апреля ударили по базе оккупантов в поселке Бабах-Тарама, расположенном в 40 километрах от оккупированного Мариуполя. По информации от Андрющенко, враг находился в пансионате комбината имени Ильича, и именно туда был направлен удар. В общем, есть информация о 20 раненых оккупантах, из которых 7 были отправлены на "концерт Кобзона".
- Министр вооруженных сил Великобритании Лео Дочерти сообщил, что по оценкам британского Министерства обороны, приблизительное количество потерь России на войне составляет 450 000 военных. Заметим, что это количество потерь оккупантов совпадает с информацией, которую публикует Генштаб.