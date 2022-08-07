лукашенко нечего предложить путину, – Вячорка рассказал, в каком состоянии белорусская армия

Положение дел в воинских частях беларуси сейчас довольно плохое, много техники еще из СССР. Поэтому лукашенко сейчас нечего предложить путину.

Об этом сообщил 24 каналу белорусский журналист, оппозиционер Франак Вячорка. По его словам, есть всего несколько воинских частей, которые держали в хорошем состоянии для картинки.

Кстати лукашенко притворяется миротворцем, – Вячорка предположил, ждать ли сейчас наступления беларуси

"Сейчас лукашенко нечего предложить путину"

Вячорка заявил, что на протяжении 28 лет режима лукашенко инвестировал в свою защиту, то есть в службу безопасности президента, в КГБ, но не вкладывался в армию.

Он думал, что путин его всегда защитит. И сейчас ему даже нечего предложить путину,

– заметил белорусский журналист.

По его словам, большинство военной техники было на консервации на протяжении нескольких десятков лет. Лишь несколько воинских частей, бригад находятся в хорошем состоянии, чтобы показывать классные видеоролики о том, как сильна белорусская армия.

Вячорка отметил, что россияне, зайдя в феврале и марте на территорию беларуси, не пользовались ее техникой. Они просто ставили свои подразделения возле воинских частей и даже не допускали белорусов к участию, потому что им не доверяли.

В каком состоянии находится белорусская армия: смотрите видео

Большой ли оклад у белорусских силовиков

белорусский оппозиционер рассказал, что оплата труда у белорусских силовиков разная и зависит от того, что именно они делают. Военные срочной службы – это ничего не получающие рабы. Офицеры-контрактники или сержанты-контрактники получают небольшие деньги – примерно пару сотен долларов зарплаты.

Но, если говорить о защите лукашенко, собственно, это КГБшники, служба охраны президента, там зарплаты двойные-тройные от среднего. И им доплачивают тоже за участие в разных специальных операциях,

– заявил Вячорка.

Он добавил, что за разгоны протестных акций, например, платили посуточно. В некоторых случаях говорилось о сотнях долларов в день.

Угроза для Украины из беларуси: что известно

белоруссия стала союзником россии в войне против Украины. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты подтягивают дополнительное вооружение на белорусскую территорию.

Неспокойной остается ситуация вблизи границы Украины с белоруссией. В стране-прислужнице россии силы специальных операций продолжают проверять свою боевую готовность.

Учитывая продолжение маневров армии беларуси возле украинских границ, в Генеральном штабе ВСУ отмечают, что не стоит забывать об опасности с этого направления.

Достойно внимания – беларусь продолжает помогать россиянам: смотрите видео