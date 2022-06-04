Армия Беларуси не готова ни морально, ни технически, и приказ Лукашенко не выполнила, – Тихановская

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, что войска страны получили приказ наступать на Украину. Однако высший офицерский эшелон решил его не выполнять.

Об этом Тихановская заявила в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. По ее словам, белорусы не понимают, почему должны воевать против Украины.

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Белорусы не готовы к войне ни морально, ни технически

Тихановская заявила, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко приказал армии наступать на Украину. Однако военные решили этого не делать.

Наша армия белорусская не готова ни морально, ни технически. Да, конечно, там есть люди, по мнению экспертов, до 10 тысяч человек, которые готовы идти на баррикады, потому что они не осознают, что такое война,

– отметила оппозиционерка.

По ее словам, большинство солдат белорусской армии не понимают, почему ради амбиций двух диктаторов они должны воевать против украинцев, "имеющих только положительные ощущения" к белорусам.

"У нас есть свидетельство, что такой приказ был отдан режимом, но высшие офицерские чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и не хотят идти в наступление, присоединяться к российским войскам. И этот приказ просто не "пустили" дальше", – добавила. Тихановская.

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Лукашенко стремится привлечь внимание своими военными учениями

Тихановская рассказала, что в начале полномасштабной войны в Украине, когда риск наступления армии Беларуси был самым большим, комитеты солдатских матерей и демократические инициативы убеждали солдат переходить на сторону ВСУ, если их заставят воевать.

Оппозиционер добавила, что текущие белорусские военные учения – это лишь попытка Лукашенко привлечь внимание. Также самопровозглашенный президент стремится создать впечатление, что имеет большое влияние на геополитической арене.

Тихановская убеждает, что белорусы хотят сохранить добрососедские отношения с Украиной, несмотря на преступное участие Лукашенко в российском вторжении. Оппозиционер надеется, что в момент слабости его режима часть номенклатуры и военные командиры перейдут на сторону демократической оппозиции и не будут выполнять приказы самопровозглашенного президента.

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