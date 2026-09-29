Массовые аресты офицеров и саботаж: почему армия Беларуси не станет надежным тылом для Путина

В белорусских вооруженных силах растет внутреннее сопротивление, поэтому режим боится отдавать приказ о непосредственном участии в войне. Даже в элитных подразделениях противовоздушной обороны фиксируются случаи саботажа и массовые задержания несогласных с режимом офицеров.

Об этом в эфире телеканала рассказал представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Вадим Кабанчук. По его словам, Александр Лукашенко и Владимир Путин не могут рассчитывать на лояльность местных военных, ведь большинство общества категорически против вооруженного конфликта с Украиной или Европой.

Что происходит в войсках Лукашенко

В качестве примера эксперт привел недавние события на военно-воздушных объектах страны. На прошлой неделе волна задержаний прокатилась среди офицерского состава, обслуживающего стратегический аэродром в Мачулищах.

Это свидетельствует о том, что в армии даже в таких элитных частях, как ВВС и противовоздушная оборона, присутствуют протестные настроения и не сохраняется полная лояльность режиму,

– отметил Кабанчук.

Именно сомнения в преданности собственной армии удержали белорусского диктатора от отдачи приказа о полномасштабном вторжении в 2022 году. Тогда Минск ограничился лишь предоставлением своей территории для логистики и разведки российских оккупантов. Более того, к белорусской оппозиции регулярно обращаются потенциальные призывники, интересующиеся безопасными коридорами для перехода на сторону Украины в случае принудительной мобилизации.

Исторические параллели и роль Беларуси

Оценивая настроения внутри страны, оппозиционер сравнил современную Беларусь с Италией времен Второй мировой войны. Тогда итальянцы массово отказывались гибнуть за безумные идеи своих диктаторов, и впоследствии даже самые преданные сторонники режима обратили оружие против власти.

Обратите внимание. Полное интервью с белорусским оппозиционером Вадимом Кабанчуком читайте на сайте 24 Канал по ссылке.

Несмотря на формальные обязательства в рамках ОДКБ и совместные военные учения с россиянами, белорусскую армию нельзя считать надежным инструментом Кремля. В то же время, как уже сообщалось ранее, Москва продолжает активно использовать местную инфраструктуру. В частности, российские войска используют белорусские ретрансляционные вышки для наведения ударных дронов на украинские города и беспрепятственно получают топливо с Мозырского нефтеперерабатывающего завода.