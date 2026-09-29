Про це в ефірі телеканалу розповів представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Вадим Кабанчук. За його словами, Олександр Лукашенко та Володимир Путін не можуть розраховувати на лояльність місцевих військових, адже більшість суспільства категорично проти збройного конфлікту з Україною чи Європою.

Що відбувається у військах Лукашенка

Як приклад експерт навів нещодавні події на військово-повітряних об'єктах країни. Минулого тижня хвиля затримань прокотилася серед офіцерського складу, який обслуговує стратегічний аеродром у Мачулищах.

Це свідчить про те, що в армії навіть у таких елітних частинах, як ВПС і протиповітряна оборона, є протестні настрої та не зберігається повна лояльність до режиму,

– зазначив Кабанчук.

Саме сумніви у відданості власної армії зупинили білоруського диктатора від наказу про повноцінне вторгнення у 2022 році. Тоді Мінськ обмежився лише наданням своєї території для логістики та розвідки російських окупантів. Ба більше, до білоруської опозиції регулярно звертаються потенційні призовники, які цікавляться безпечними коридорами для переходу на бік України у разі примусової мобілізації.

Історичні паралелі та роль Білорусі

Оцінюючи настрої всередині країни, опозиціонер порівняв сучасну Білорусь з Італією часів Другої світової війни. Тоді італійці масово відмовлялися гинути за божевільні ідеї своїх диктаторів, і згодом навіть найвідданіші прихильники режиму повернули зброю проти влади.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю з білоруським опозиціонером Вадимом Кабанчуком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Попри формальні зобов'язання в межах ОДКБ та спільні військові навчання з росіянами, білоруську армію не можна вважати надійним інструментом Кремля. Водночас, як вже повідомлялося раніше, Москва продовжує активно використовувати місцеву інфраструктуру. Зокрема, російські війська застосовують білоруські вежі-ретранслятори для наведення ударних дронів на українські міста та безперешкодно отримують паливо з Мозирського нафтопереробного заводу.