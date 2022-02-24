Армия дает отпор врагу, наша задача – сохранять спокойствие, – министр информационной политики
24 февраля 2022 , 09:04Читати новину українською
Министр культуры и информационной политики попросил сохранять спокойствие. Он заверил, что ВСУ дают отпор врагу, а мы должны быть выносливыми.
Ткаченко просит украинцев внимательно читать новости и анализировать их. Всем сейчас надо включать критическое мышление, а не паниковать.
Не доверяем никаким ресурсам информации с территории страны-оккупанта. Не доверяем никаким ресурсам информации путинских прихвостней в Украине. Не читаем анонимные телеграм, вайбер-каналы. Не погружаемся в соцсети,
– подчеркнул Ткаченко.
Он настоял, что украинцам стоит читать только официальные источники информации, чтобы уберечься от пропаганды.
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