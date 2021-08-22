Армия должна готовиться к освобождению оккупированных территорий, – главнокомандующий ВСУ

Вооруженные силы Украины должны развиваться и совершенствовать свою тактику. Это поможет быть готовыми к ведению наступательных действий при освобождении оккупированных Россией территорий.

Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время IV Международного волонтерского и ветеранского форума "Украина 30. Защитники". Он отметил, что хотел бы, чтобы армия от государства получила все необходимое: вооружение, военную технику.

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ВСУ должны быть готовы освобождать оккупированные земли

Вооруженные силы должны развиваться, совершенствовать тактику, переоценивать формы и способы применения с целью минимизации потерь, и главное – подготовки к ведению действий для освобождения оккупированных территорий,

– подчеркнул Залужный.

Он добавил, что украинское общество не должно забывать, что на Востоке идет война, и в то же время помнить настоящих героев, которые положили свою жизнь ради других.

Возможность полномасштабного вторжения

Кроме этого, Залужный обратил внимание, что Украина должна быть готова к полномасштабному вторжению страны агрессора.

Государство в этом случае должно сделать все, чтобы ВСУ могли выполнить поставленную задачу, общество должно верить в победу,

– пояснил главнокомандующий ВСУ.

Залужный напомнил, что Россию не останавливает ни проведение информационно-психологической операции, ни операции влияния, в частности в отношении ключевых людей, принимающих государственные решения. По словам генерал-майора, государство должно продолжать работу по выявлению тех источников, через которые враг распространяет дезинформацию и манипулирует фактами.

"Общество в условиях этой угрозы должно стать к бою, здесь каждый должен стать бойцом этого фронта", – убежден Залужный. Делать это можно путем донесения правдивой информации, ее поиска, самообразования, и главное – доверия к ВСУ.

Форум "Украина 30. Защитники": что известно