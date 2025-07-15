Смена места службы в приложении Армия+: как военным проверить возможность перевода
- Военнослужащие могут узнать о возможности перевода в другую часть через интерактивную инструкцию в приложении Армия+.
- Инструкция включает тест с вопросами о службе, офицерское звание и пригодность к боевой службе, после чего предоставляется план действий или причина невозможности перевода.
Благодаря интерактивной инструкции на сайте приложения Армия+ военнослужащие могут узнать, разрешен ли им перевод в другую часть. Это небольшой тест с вопросами.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Как изменить место службы в Армия+?
В приложении Армия+ доступна интерактивная инструкция, которая позволяет узнать, разрешено ли военным перевод в другую часть. Для этого военнослужащие должны пройти небольшой тест с вопросами перед началом процесса перевода. Среди них:
- Сколько уже отслужили в текущей части?
- Какой тип у этой части?
- В какую часть есть желание перевестись?
- Есть пригодность к боевой службе по заключению ВВК или нет?
- Есть офицерское звание или нет?
Смена места службы в Армия+ / Фото Генштаба
Если перевод возможен – появится пошаговый план, что надо сделать для перевода. Отдельным пунктом будет указано, нужно ли дополнительное согласование командира. Если перевод невозможен – будет указываться причина, почему это невозможно сделать в настоящее время.