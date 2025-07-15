Смена места службы в приложении Армия+: как военным проверить возможность перевода

Благодаря интерактивной инструкции на сайте приложения Армия+ военнослужащие могут узнать, разрешен ли им перевод в другую часть. Это небольшой тест с вопросами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Как изменить место службы в Армия+?

В приложении Армия+ доступна интерактивная инструкция, которая позволяет узнать, разрешено ли военным перевод в другую часть. Для этого военнослужащие должны пройти небольшой тест с вопросами перед началом процесса перевода. Среди них:

Сколько уже отслужили в текущей части?

Какой тип у этой части?

В какую часть есть желание перевестись?

Есть пригодность к боевой службе по заключению ВВК или нет?

Есть офицерское звание или нет?

Смена места службы в Армия+ / Фото Генштаба

Если перевод возможен – появится пошаговый план, что надо сделать для перевода. Отдельным пунктом будет указано, нужно ли дополнительное согласование командира. Если перевод невозможен – будет указываться причина, почему это невозможно сделать в настоящее время.