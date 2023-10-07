Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции в Секторе Газа

Вооруженные Силы Израиля объявили о начале контртеррористической операции в Секторе Газа. Она называется "Железные мечи".

Такое решение было принято после того, как со стороны Сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 5 000 ракет. Об этом информирует пресс-служба ЦАХАЛ в сети, передает 24 Канал.

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Израиль бьет в ответ

Через несколько часов после того, как боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля, в ЦАХАЛ сообщили, что будут наносить ответные удары. В настоящее время представитель армии Израиля подтвердил, что страна действительно проводит контртеррористическую операцию в Секторе Газа.

Спикер ЦАХАЛ позволяет опубликовать название операции: "Железные мечи",

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, десятки истребителей Военно-воздушных сил Израиля сейчас атакуют цели террористической организации ХАМАС в Секторе Газа в нескольких местах.

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