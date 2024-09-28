Ликвидирован сотрудник разведки "Хезболлы": ЦАХАЛ нанес еще один прицельный удар по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 сентября нанесла еще один удар по району Дахия в Бейруте. Днем ранее там был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

О новом ударе военных сообщила пресс-служба Сил обороны Израиля. Отмечалось, что подробности будут опубликованы позже.

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Кто погиб в результате нового удара

После ликвидации Насраллы начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил, что эта операция – "не последняя мера в арсенале Израиля".

Армия обороны Израиля нанесла точный удар по району Дахия в Бейруте,

– говорится в сообщении, опубликованном днем 28 сентября.

Уже вскоре в ЦАХАЛ заявили, что во время израильского авиаудара погиб главный командир разведывательного отдела "Хезболлы" Хасан Халил Яссин.

Именно он, по данным израильских военных, возглавлял подразделение, которому было поручено выявлять военные и гражданские объекты в Израиле, которые становились целями.

По словам ЦАХАЛ, Яссин тесно сотрудничал с ракетными подразделениями и подразделениями беспилотников "Хезболлы", а также был "лично вовлечен в террористические заговоры, которые осуществлялись с начала войны против гражданских лиц и солдат, и планировал дополнительные атаки в ближайшие дни".

К слову, ранее израильские военные заявили, что ликвидация лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы прошла гладко и без ошибок. Во время операции по их самолетам не было выпущено вражеских ракет, а для экипажей "не было опасности".