Сколько стоит союз с Россией: Ким Чен Ын обменял жизни своих солдат на миллиарды долларов – NYT

Северокорейские войска воюют вместе с российскими в Курской области, помогая Москве отвоевывать утраченные территории. Отправка своих солдат в Россию приносит ряд преимуществ для Северной Кореи.

Ким Чен Ын отчаянно нуждался в таком "прорыве". Так считают в NYT, передает 24 Канал.

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Что Северная Корея поставляет Кремлю

NYT пишет, что лидер Северной Кореи, пошел на "свою самую смелую дипломатическую авантюру", предоставив России около 11 000 военнослужащих и запасы оружия для поддержки войны против Украины.

За последнее десятилетие его династический режим пошатнулся. Санкции разрушили экономику КНДР, запретив весь ее основной экспорт, включая уголь, морепродукты, текстиль и рабочую силу.

Северная Корея, которая казалась более изолированной, чем когда-либо, увидела новые возможности из-за затягивания войны Путина. Россия истощала свои запасы войск и боеприпасов, а КНДР была готова предложить оба ресурса.

Заигрывания начались, когда Северная Корея пригласила тогдашнего министра обороны России Сергея Шойгу на масштабный парад вооружений в Пхеньяне в июле прошлого года,

– говорится в публикации.

В июне 2024 года Ким и Путин подписали договор о взаимной обороне и сотрудничестве. После этого Северная Корея начала отправлять войска в Россию.

По словам южнокорейских чиновников, КНДР предоставила России оружие в 20 000 грузовых контейнерах, в частности миллионы артиллерийских снарядов, недавно разработанные баллистические ракеты, реактивные системы залпового огня и дальнобойные гаубицы.

Активный экспорт оружия в Россию стимулирует развитие северокорейской военной промышленности. В последние месяцы лидер КНДР во время посещения заводов по изготовлению оружия призывал к увеличению объемов производства.

Как Москва отблагодарит КНДР

Ни Россия, ни Северная Корея не раскрыли, как именно Москва платила Пхеньяну.

Исследования показывают, что КНДР заработала до 5,5 миллиардов долларов на сделках с Россией по поставкам вооружения. Также подсчитано, что ежегодная прибыль страны от развертывания войск может достигать 572 миллионов долларов.

Это огромная сумма по меркам страны – ее официальный экспорт в прошлом году составил лишь 330 миллионов долларов.

Также известно, что северокорейские танкеры транспортируют из России значительно больше нефти, чем позволяют санкции ООН.

На поле боя северокорейские военные впервые за многие десятилетия получают ценный опыт, в том числе инновации в использовании беспилотников, которые меняют современную войну,

– считают в NYT.

Война против Украины предоставляет КНДР первую возможность испытать свои новейшие баллистические ракеты KN-23 и KN-24 против западных систем противовоздушной обороны в реальном бою.

Новый поток доходов и оружейных технологий из России поможет Северной Корее сопротивляться санкциям ООН и укрепит позицию Кима в противостоянии с Вашингтоном и его союзниками. Однако до сих пор неизвестно, будет ли стремиться новоизбранный президент США Трамп восстановить личную дипломатию с лидером КНДР.

Чем рискует Ким Чен Ын

Эксперты сомневаются в готовности северокорейского войска к войне на истощение в условиях равнин и артиллерийских обстрелов, ведь их готовили для операций в горной местности.

Северная Корея уже передала России столько оружия и боеприпасов, что пока не имеет ресурсов для ведения войны на собственной территории.

Также некоторые южнокорейские аналитики сомневаются в долгосрочном сотрудничестве между Пхеньяном и Москвой, ведь на Россию приходится менее 2% внешней торговли КНДР, тогда как на Китай – более 90%.

Но даже двусторонняя торговля между Северной Кореей и Китаем замедлилась до 1,5 миллиарда долларов за первые девять месяцев этого года, по сравнению с 1,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Эксперты предполагают, что углубление военных связей с Россией может повредить отношениям Пхеньяна с Китаем.