"Армия не пересекала админграницу": в Сербии увидели планы Косово "напасть" в полночь

В минобороны Сербии заявили, что не пересекали границу с Косово. Они считают, что косовская полиция ночью 31 июля начнет войну.

По словам минобороны Сербии, сейчас много дезинформации о ситуации на границе с Косово.

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"Министерство обороны сообщает, что армия Сербии пока не пересекала административную линию и никоим образом не заходила на территорию Косово и Метохии", – отметили в минобороны.

Заявление президента Сербии

Также к гражданам обратился президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что косовская полиция запланировала нападение на сербов ночью 31 июля.

Вучич сказал, что Косово с 1 августа будет блокировать въезд с сербскими документами и будет требовать перерегистрировать автомобили на косовские номера. Переоформить нужно до 30 сентября.

Также власти Косово сообщили, что с 1 августа при въезде начнут выдавать специальные документы. По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, подобные действия являются ответом на поведение Сербии.

"То, что мы начинаем 1 августа, Сербия начала реализовывать 11 лет назад", – заявил Курти.

Кстати Переходы между Косово и Сербией перекрыты силовиками, – СМИ

Угроза от Вучича

Сербский президент заявил, что в настоящее время ситуация с Косово самая напряженная за все время. Вучич сообщил – косовско-албанская полиция уже направляется к пограничным переходам Ярине и Брняк.

По словам Вучича, режим столицы Косово Приштины стремится использовать настроения в мире и притвориться жертвой. Президент заявил, что его страна не будет капитулировать ни при каких условиях, однако все еще надеется на мир. Он обвинил Косово в притеснениях сербов и отметил, что те "прижаты к стенке".