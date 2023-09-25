Российская армия, пытаясь остановить наступление Украины, атакует в ответ и несет бешеные потери. Подобные действия военного командования вызывают разочарование среди русских солдат.

Об этом сообщила разведка Великобритании в соцсети Х, ранее известная как твиттер. В ведомстве отметили, что такие атаки россиян никогда не имели успеха, передает 24 Канал.

Интересно "Мы поддерживаем контакт": Великобритания провела секретные переговоры с Россией, – СМИ

Что сказали в разведке Британии об атаках России

В британской разведке отметили, что в течение последней недели российские войска прилагали усилия для проведения локальных контратак против украинских военных. Это происходило как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях, где украинские войска отразили российские атаки и удержали недавно освобожденные территории.

Комментарии, опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о чрезвычайном разочаровании среди тех, кто участвует в этих контратаках, особенно вблизи Бахмута, с сообщениями о "непродуманных" наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях, – сказали в ведомстве.

В отчете разведки также отмечено, что за последние девять месяцев российские силы в Украине доказали свою способность вести устойчивые оборонные операции, однако оккупанты демонстрируют лишь минимальные возможности в наступлении.

В заключение в британском ведомстве подчеркнули, что российские командиры все же пытаются организовать сложные совместные действия армии страны-агрессорки. Для этого они желают сосредоточить достаточное количество артиллерийских боеприпасов и поддерживать высокий моральный и наступательный дух российских солдат.

Путин хочет остановить контрнаступление ВСУ до октября