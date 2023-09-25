Непродуманные действия и большие потери: разведка Британии сделала анализ провальных атак России
Источник:Минобороны Великобритании
Российская армия, пытаясь остановить наступление Украины, атакует в ответ и несет бешеные потери. Подобные действия военного командования вызывают разочарование среди русских солдат.
Об этом сообщила разведка Великобритании в соцсети Х, ранее известная как твиттер. В ведомстве отметили, что такие атаки россиян никогда не имели успеха, передает 24 Канал.
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Что сказали в разведке Британии об атаках России
В британской разведке отметили, что в течение последней недели российские войска прилагали усилия для проведения локальных контратак против украинских военных. Это происходило как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях, где украинские войска отразили российские атаки и удержали недавно освобожденные территории.
Комментарии, опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о чрезвычайном разочаровании среди тех, кто участвует в этих контратаках, особенно вблизи Бахмута, с сообщениями о "непродуманных" наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях, – сказали в ведомстве.
В отчете разведки также отмечено, что за последние девять месяцев российские силы в Украине доказали свою способность вести устойчивые оборонные операции, однако оккупанты демонстрируют лишь минимальные возможности в наступлении.
В заключение в британском ведомстве подчеркнули, что российские командиры все же пытаются организовать сложные совместные действия армии страны-агрессорки. Для этого они желают сосредоточить достаточное количество артиллерийских боеприпасов и поддерживать высокий моральный и наступательный дух российских солдат.
Путин хочет остановить контрнаступление ВСУ до октября
- Аналитики американского института изучения войны 25 сентября рассказали, что российский диктатор Путин поставил задачу перед главой минобороны страны-агрессорки Шойгу остановить контрнаступление ВСУ. Президент России дал время министру сделать это в начале октября.
- Поэтому теперь российские командиры бросают множество войск для того, чтобы остановить наступление Вооруженных Сил нашего государства. Кроме этого, оккупанты также предпочитают завладеть инициативой наступления на фронте.
- Кроме того, аналитики подчеркнули, что Путин таким образом хочет подорвать доверие к ВСУ в Украине и Западе. В частности, он представляет российские оборонные операции как великую победу на поле боя.