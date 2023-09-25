Про це повідомила розвідка Великої Британії у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. У відомстві відзначили, що такі атаки росіян ніколи не мали успіху, передає 24 Канал.
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Що сказали в розвідці Британії про атаки Росії
У британській розвідці зазначили, що протягом останнього тижня російські війська докладали зусиль для проведення локальних контратак проти українських військових. Це відбувалося як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках, де українські війська відбили російські атаки та утримали нещодавно звільнені території.
Коментарі, опубліковані російською військовою спільнотою, свідчать про надзвичайне розчарування серед тих, хто бере участь у цих контратаках, особливо поблизу Бахмута, з повідомленнями про "непродумані" наступи, відсутність артилерійської підтримки та великі втрати, – сказали у відомстві.
У звіті розвідки також зазначено, що за останні дев'ять місяців російські сили в Україні довели свою здатність вести стійкі оборонні операції, однак окупанти демонструють лише мінімальні можливості в наступі.
Наостанок у британському відомстві наголосили, що російські командири все ж намагаються організувати складні спільні дії армії країни-агресорки. Для цього вони хочуть зосередити достатню кількість артилерійських боєприпасів і підтримувати високий моральний і наступальний дух російських солдатів.
Путін хоче спинити контрнаступ ЗСУ до жовтня
- Аналітики американського інституту вивчення війни 25 вересня розповіли, що російський диктатор Путін поставив завдання перед очільником міноборони країни-агресорки Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ. Президент Росії дав час міністру зробити це до початку жовтня.
- Тому тепер російські командири кидають величезну кількість військ для того, щоб спинити наступ Збройних Сил нашої держави. Крім цього, окупанти також воліють заволодіти ініціативою наступу на фронті.
- Крім того, аналітики наголосили, що Путін таким чином хоче підірвати довіру до ЗСУ в Україні та на Заході. Зокрема, він представляє російські оборонні операції як велику перемогу на полі бою.