Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что подготовка офицеров занимает достаточно много времени. Между тем вопрос мобилизации закрывается обещаниями о больших денежных вознаграждениях.

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В чем нуждается российская армия

В России, по словам Гудкова, дефицит и гигантская проблема с командным составом. Командиров за несколько месяцев подготовить нереально, ведь это должны быть люди с определенным уровнем интеллекта, которые быстро усваивают тяжелую военную информацию и учатся. Также у россиян не лучший оборонный комплекс и авиация, но пока они работают.

Вот как раз этого командования у россиян сейчас нет и восполнить его они не могут, по крайней мере быстро,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Также он добавил, что российские военкоматы получили план задачи набрать офицерский состав для армии.

"Говорят, что лейтенантом теперь можно стать, провоевав меньше, чем полгода по контракту", – отметил Гудков.

Как решается вопрос мобилизации

По словам российского оппозиционного политика, в России пока что людей для войны хватает. Кремль пытается поощрить на войну россиян, обещая им большие деньги.

Путин будет пытаться сохранить такую форму мобилизации до тех пор, пока будут деньги. Если раньше россиянам обещали 300 – 400 тысяч рублей, то сейчас почти вдвое больше,

– заметил Гудков.

Стоит обратить внимание и на контингент российской армии, куда, по словам политика, идут различные убийцы и насильники.

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