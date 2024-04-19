Денег в государстве не хватает, чтобы повысить ежемесячные выплаты, но всем, кто придет в военкомат и подпишет контракт, обещают щедрую единовременную выплату. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Главная проблема Кремля

"Проблема заключается в том, что сегодня в России нет очереди в военкоматы", – сказал Жданов.

Еще год назад, когда мобилизованным начали выплачивать по 250 тысяч рублей, то желающих принять участие в так называемой "сво" было достаточно. Затем, когда количество желающих начало спадать, Кремль пытался компенсировать дефицит вербовкой иностранцев.

Сирийцы, непальцы и другие национальности – это была компенсация,

– отметил военный эксперт.

Сейчас в России агитационной рекламой заклеено все. Чуть ли не на каждом столбе висят плакаты с надписями "Иди в армию", "Надо воевать", "Зарабатывай деньги" и тому подобное.

Настолько я понимаю, в государстве денег не хватает и российское руководство не может увеличить ежемесячное денежное содержание, то начинают увеличивать единовременную выплату за то, что человек пришел в военкомат и подписал контракт,

– добавил Жданов.

Только за то, чтобы подписать контракт единовременная выплата составляет миллион рублей, что примерно составляет 11 тысяч долларов. Первая такая сумма была в Башкирии год назад, а сейчас такая цифра звучит в Московской области. Таким образом Кремль пытается призвать людей в ряды вооруженных сил России.

По мнению военного эксперта, после инаугурации Владимира Путина на России могут объявить очередную волну мобилизации.

Частичная мобилизация в России