Денег в государстве не хватает, чтобы повысить ежемесячные выплаты, но всем, кто придет в военкомат и подпишет контракт, обещают щедрую единовременную выплату. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Главная проблема Кремля
"Проблема заключается в том, что сегодня в России нет очереди в военкоматы", – сказал Жданов.
Еще год назад, когда мобилизованным начали выплачивать по 250 тысяч рублей, то желающих принять участие в так называемой "сво" было достаточно. Затем, когда количество желающих начало спадать, Кремль пытался компенсировать дефицит вербовкой иностранцев.
Сирийцы, непальцы и другие национальности – это была компенсация,
– отметил военный эксперт.
Сейчас в России агитационной рекламой заклеено все. Чуть ли не на каждом столбе висят плакаты с надписями "Иди в армию", "Надо воевать", "Зарабатывай деньги" и тому подобное.
Настолько я понимаю, в государстве денег не хватает и российское руководство не может увеличить ежемесячное денежное содержание, то начинают увеличивать единовременную выплату за то, что человек пришел в военкомат и подписал контракт,
– добавил Жданов.
Только за то, чтобы подписать контракт единовременная выплата составляет миллион рублей, что примерно составляет 11 тысяч долларов. Первая такая сумма была в Башкирии год назад, а сейчас такая цифра звучит в Московской области. Таким образом Кремль пытается призвать людей в ряды вооруженных сил России.
По мнению военного эксперта, после инаугурации Владимира Путина на России могут объявить очередную волну мобилизации.
Частичная мобилизация в России
- По данным украинской разведки, до 1 июня 2024 года россияне должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч военных.
- К тому же сейчас российское командование разрабатывает программы быстрой подготовки военных подразделений. Индивидуальная подготовка, тренировки в составе подразделения и боевое слаживание длится всего 27 дней.
- К тому же Россия планирует избежать мобилизации путем набора контрактников. Ежемесячный найм новобранцев оценивается примерно в 30 тысяч человек.