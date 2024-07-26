"Машина начинает давать сбой": в ГУР нашли слабое место россиян в войне

В России значительный дефицит мобилизационного ресурса. Несмотря на планы увеличить количество войск в Украине, проблемы с набором сил в российскую армию будет иметь влияние на ситуацию на фронте.

Сейчас Россия сталкивается с серьезными проблемами в выполнении плана набора новых контрактников. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Россияне не готовы умирать

Юсов говорит, что враг несет значительные потери в войне. Российские власти пытаются придумать новые стимулы для того, чтобы больше людей пошло воевать, но похоже, это безрезультатно.

Сейчас они (россияне – 24 Канал) могут пополнять эти потери, но наблюдаются уже существенные проблемы с набором новых контрактников, и все новые и новые стимулы придумывает государство-агрессор на разных уровнях для того, чтобы привлекать новое "пушечное мясо". Но эта машина начинает давать сбой,

– отметил он.

Он также отметил, что планы врага увеличить численность живой силы в Украине до 690 тысяч до конца года включают не только пополнение боевых подразделений, но и контингента, который отвечает за охрану и репрессии.

По технике, по словам Юсова, враг сосредотачивается на расконсервировании и модернизации старой советской техники.

Ранее Александр Сырский заявлял, что в начале полномасштабного вторжения российская армия насчитывала 100 тысяч солдат. С тех пор ее численность выросла до 520 тысяч. До конца года Россия планирует увеличить свои оккупационные силы до 690 тысяч.

Между тем в Кремле отрицают новую волну мобилизации в России. По словам представителя президента-диктатора РФ Дмитрия Пескова, в стране набирают только контрактников.

К слову, россияне начали расконсервировать свои старые запасы техники, одним из таких стал вертолет Ми-28, который недавно разбился.