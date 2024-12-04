Британская армия будет уничтожена за "полгода –год" в войне, –министр по делам ветеранов

Министр по делам ветеранов Алистер Карнс рассказал, в каком положении армия Великобритании. По его словам она "израсходует" свои силы за 6 –12 месяцев, учитывая нынешний уровень потерь России.

По словам Карнса, британская армия будет уничтожена за "полгода – год" в войне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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В каком состоянии британская армия

По официальным данным, по состоянию на 1 октября 2024 года численность армии Великобритании составляла 109 245 человек, в том числе 25 814 добровольцев-резервистов.

Министр по делам ветеранов Алистер Карнс на конференции в Лондоне заявил, что нынешнее ее количество означает, что силы будут выведены из строя в течение 12 месяцев. По его словам, в результате войны ежедневно есть около 1,5 тысячи погибших или раненых россиян.

Министр по делам ветеранов считает, что реальность войн, подобных войне России против Украины, заключается в том, что они "изнурительные по своей природе".

В масштабной войне – не в ограниченном вмешательстве, а похожей на украинскую – наша армия, например, по сегодняшнему уровню потерь будет потеряна – как часть более широкой многонациональной коалиции – за шесть месяцев до года,

– рассказал Карнс аналитическому центру Royal United Services Institute.

Он добавил, что важно иметь большой запас резервистов, которые были бы "критически важными, абсолютно центральными" в этих обстоятельствах. По словам Карнса, без них британская армия не сможет выполнять множество оборонных задач.

Министр по делам ветеранов отметил, что это не означает, что Британии нужна большая армия. Однако "нужно быстро генерировать глубину и массу в случае кризиса".

Стоит заметить, что британская сухопутная армия является наименьшей по численности с 1700-х годов. Карнс сказал, что стране стоит "догнать союзников по НАТО" и сделать больший акцент на своих резервах.

Что говорят об армии в Министерстве обороны

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что обзор стратегической обороны будет рассматривать угрозы, с которыми сталкивается страна, и возможности, которые ей нужны.

В частности, там вспомнили о резервах армии и отметили, что они являются важным и чрезвычайно ценным элементом Вооруженных Сил.

Вклад, который они делают в нашу устойчивость и нашу способность вызвать дополнительный персонал, когда это необходимо, является жизненно важным,

– заявил представитель Министерства обороны Великобритании.

Он также добавил, что сейчас в министерстве пытаются сделать все возможное, чтобы Вооруженные Силы Великобритании были более готовыми к бою, а также более интегрированными и инновационными.