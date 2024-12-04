За словами Карнса, британська армія буде знищеною за "пів року – рік" у війні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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У якому стані британська армія

За офіційними даними, станом на 1 жовтня 2024 року чисельність армії Великої Британії становила 109 245 осіб, у тому числі 25 814 добровольців-резервістів.

Міністр у справах ветеранів Алістер Карнс на конференції в Лондоні заявив, що нинішня її кількість означає, що сили будуть виведені з ладу протягом 12 місяців. За його словами, внаслідок війни щодня є близько 1,5 тисячі загиблих або поранених росіян.

Міністр у справах ветеранів вважає, що реальність воєн, подібних до війни Росії проти України, полягає в тому, що вони "виснажливі за своєю природою".

У масштабній війні – не в обмеженому втручанні, а схожій на українську – наша армія, наприклад, за сьогоднішнім рівнем втрат буде втрачена – як частина ширшої багатонаціональної коаліції – за шість місяців до року,

– розповів Карнс аналітичному центру Royal United Services Institute.

Він додав, що важливо мати великий запас резервістів, які були б "критично важливими, абсолютно центральними" у цих обставинах. За словами Карнса, без них британська армія не зможе виконувати безліч оборонних завдань.

Міністр у справах ветеранів зазначив, що це не означає, що Британії потрібна більша армія. Проте "потрібно швидко генерувати глибину і масу у разі кризи".

Варто зауважити, що британська сухопутна армія є найменшою за чисельністю з 1700-х років. Карнс сказав, що країні варто "наздогнати союзників по НАТО" та зробити більший акцент на своїх резервах.

Що кажуть про армію в Міністерстві оборони

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що огляд стратегічної оборони розглядатиме загрози, з якими стикається країна, і можливості, які їй потрібні.

Зокрема, там згадали про резерви армії та наголосили, що вони є важливим та надзвичайно цінним елементом Збройних Сил.

Внесок, який вони роблять у нашу стійкість і нашу здатність викликати додатковий персонал, коли це необхідно, є життєво важливим,

– заявив представник Міністерства оборони Великої Британії.

Він також додав, що наразі у міністерстві намагаються зробити все можливе, щоб Збройні Сили Британії були більш готовими до бою, а також більш інтегрованими та інноваційними.