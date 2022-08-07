Отправляют в одну сторону, – военный обозреватель оценил оснащение российских военных в Украине

российская армия в Украине имеет очень плохое оснащение. По сравнению с ними, каждый наш воин выглядит как спецназовец.

Об этом 24 канала рассказал журналист, военный обозреватель Роман Бочкала. Он также добавил, что в частности это касается вагнеровцев, добровольческих или так называемых народных полков.

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российскую армию отправляют в Украину на убой

Каждый украинский воин, на фоне русского, выглядит как боец спецслужбы. Оснащение украинской армии гораздо качественнее от того, что мы видим у россиян. Например, наши аптечки, наши бронежилеты гораздо лучше, чем российские. Поэтому обеспечение, которое есть у оккупантов, выглядит довольно смешным.

Роман Бочкала заметил, что у него иногда складывается такое впечатление, будто русскую армию в Украину отправляют на убой, когда он видит, насколько плохо оснащены оккупанты. Особенно это касается вагнеровцев и добровольческих, так называемых народных полков. Они настолько плохо оснащены, что выглядят как действительно просто "пушечное мясо".

"Пушечное мясо", которое просто отправляют в одну сторону, без, даже, какого-то такого понимания того, что эти люди, возможно, должны вернуться. Поэтому оснастка там действительно на очень низком уровне. И я не могу сказать, что я разочарован этим,

– подчеркнул военный эксперт.

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