США и Германия сорвали операцию России, целью которой было убийство гендиректора Rheinmetal, – CNN

Разведка США обнаружила российский план убийства исполнительного директора немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера. После предупреждения американцы, спецслужбам Германии удалось предотвратить убийство.

Известно, что Rheinmetall производит артиллерийские снаряды и военные транспортные средства для Украины. Об этом изданию сообщили пять американских и западных чиновников, знакомых с этим эпизодом.

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Что известно о преступных намерениях России

В издании отмечают, что Паппергер был особой мишенью из-за важной роли его компании в поставках вооружения для украинских военных.

После того, как американская разведка узнала о замысле России, они сообщили Германии, что позволило немецким службам безопасности защитить Паппергера и помешать планам российских агентов. Эту информацию изданию подтвердил высокопоставленный немецкий чиновник.

Стоит заметить, что этот случай является частью более широкой российской диверсионной кампании по всей Европе, которая включает вербовку местных агентов для поджогов складов, связанных с оружием для Украины, и мелких актов вандализма.

Своими действиями Россия пытается остановить поток оружия с Запада в Украину и подавить общественную поддержку Киева. Однако планы убийств частных граждан подчеркивают, насколько далеко Москва готова зайти в своей теневой войне.

Почему Паппергер был такой важной целью

Паппергер был особой мишенью из-за важности его компании Rheinmetall, которая является крупнейшим немецким производителем 155-мм артиллерийских снарядов, ставших основным оружием в войне на истощение в Украине. Также вскоре компания планирует открыть завод бронетехники в Украине, что вызывает глубокое беспокойство России.

Серия заговоров, о которых ранее не сообщалось, помогает объяснить все более резкие предостережения официальных лиц НАТО относительно серьезности российской диверсионной кампании. По словам высокопоставленного чиновника НАТО, действия России имеют стратегические последствия и могут перейти порог вооруженного конфликта в Восточной Европе.

Совет национальной безопасности США отказался комментировать заговор, впрочем представитель NSC Адриен Уотсон раскрыл некоторые детали.

Усиление российской кампании подрывной деятельности – это то, к чему мы воспринимаем чрезвычайно серьезно, и на этом мы уделяли особое внимание в течение последних нескольких месяцев,

– заявил он.

Уотсон добавил, что США активно работают с союзниками по НАТО для разоблачения и препятствования этой деятельности.