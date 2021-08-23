Армянский офицер заблудился и оказался в Азербайджане
Источник:Минобороны Армении
Старший лейтенант Вооруженных сил Армении 22 августа заблудился. Из-за плохой видимости мужчина оказался на территории Азербайджана.
В ведомстве отметили, что инцидент с военным случился 22 августа, примерно в 21:00 (20:00 – по киевскому времени).
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Офицер Из Армении случайно оказался в Азербайджане
Старший лейтенант воинской части N Минобороны Армении без разрешения высшего командования покинул место постоянной дислокации, после чего с ним была потеряна связь, – рассказали в министерстве.
По предварительной информации, он заблудился из-за плохой видимости. В результате военный оказался на азербайджанской стороне.
После этого начали поисково-спасательные операции. При посредничестве российской стороны Армения пытается подтвердить присутствие военнослужащего на азербайджанской земле.
Предыдущий подобный случай
- Такой же случай произошел 14 июля. Тогда из-за тумана пропала связь с 2 армянскими военными во время выполнения ими служебных обязанностей. Однако их местонахождение до сих пор не удалось установить.
- Ситуация на границе Армении и Азербайджана начала ухудшаться с мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство сообщило, что азербайджанские вооруженные силы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С тех пор обе стороны периодически информируют об инцидентах.