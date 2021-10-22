Арсен Аваков заболел коронавирусом

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом экс-министр рассказал в своем инстаграме. Он отметил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

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После этого бывший министр отправился на самоизоляцию. Аваков подчеркнул, что чувствует себя удовлетворительно, поэтому не нуждается в госпитализации и лечится дома.

"Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю телевизор, читаю книги. А это на фото – мои помощники – витамины", – поделился в публикации политик.



Аваков поблагодарил всех, кто волновался за него / Фото из инстаграма политика

Вакцинировался ли Аваков

Заметим, что в апреле 2017 года Аваков призывал всех вакцинироваться и заверил, что также непременно сделает прививку.

Я обязательно сделаю прививку. Поэтому призываю всех сотрудников системы МВД вакцинироваться от COVID-19, потому что это единственный путь к преодолению пандемии,

– заверил 17 апреля Аваков.

В своем посте политик подчеркнул, что вакцинировался от коронавируса двумя дозами.

Политики и коронавирус: важные новости

В сентябре 2021 года Дмитрий Разумков заболел коронавирусом второй раз.

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, по состоянию на 18 октября в Верховной Раде заболели 10 человек. Среди них – 2 народных депутата.

В 2020 году коронавирусом переболели также Виталий Кличко, Вадим Рабинович, Андрей Ермак и ряд других ключевых политиков Украины.

9 ноября 2020 года коронавирус подтвердили и у Владимира Зеленского.

Полный текст публикации Арсена Авакова:

"Читаю о себе в интернете, что якобы умираю от ковида. К счастью, нет!

Нет, недругам этого не дождаться! А друзей успокою)

Да, через две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книги.

А это на фото – мои помощники – витамины!

Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке.

Берегите себя!"