Арсен Аваков заболел коронавирусом
Источник:инстаграм Арсена Авакова
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции.
Об этом экс-министр рассказал в своем инстаграме. Он отметил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
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После этого бывший министр отправился на самоизоляцию. Аваков подчеркнул, что чувствует себя удовлетворительно, поэтому не нуждается в госпитализации и лечится дома.
"Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю телевизор, читаю книги. А это на фото – мои помощники – витамины", – поделился в публикации политик.
Аваков поблагодарил всех, кто волновался за него / Фото из инстаграма политика
Вакцинировался ли Аваков
Заметим, что в апреле 2017 года Аваков призывал всех вакцинироваться и заверил, что также непременно сделает прививку.
Я обязательно сделаю прививку. Поэтому призываю всех сотрудников системы МВД вакцинироваться от COVID-19, потому что это единственный путь к преодолению пандемии,
– заверил 17 апреля Аваков.
В своем посте политик подчеркнул, что вакцинировался от коронавируса двумя дозами.
Политики и коронавирус: важные новости
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Полный текст публикации Арсена Авакова:
"Читаю о себе в интернете, что якобы умираю от ковида. К счастью, нет!
Нет, недругам этого не дождаться! А друзей успокою)
Да, через две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книги.
А это на фото – мои помощники – витамины!
Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке.
Берегите себя!"