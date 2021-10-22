Про це розповів ексміністр у своєму інстаграмі. Він зазначив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Важливо За минулу добу від COVID-19 в Україні померло більше людей, ніж за весь липень

Після цього колишній міністр відправився на самоізоляцію. Аваков підкреслив, що почувається задовільно, тому не має потреби госпіталізуватись, а лікується вдома.

"Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів. Сиджу, п'ю чай, дивлюся телевізор, читаю книжки. А це, на фото, – мої помічники – вітаміни", – поділився у публікації політик.



Аваков подякував усім, хто про нього хвилювався / Фото з інстаграму політика

Чи вакцинувався Аваков

Зауважимо, що у квітні 2017 року Аваков закликав усіх вакцинуватись й запевнив, що також неодмінно зробить щеплення.

Я обов’язково зроблю щеплення. Тож закликаю усіх співробітників системи МВС вакцинуватися від COVID-19, тому що це єдиний шлях до подолання пандемії,

– запевнив 17 квітня Аваков.

У своєму дописі політик підкреслив, що вакцинувався від коронавірусу двома дозами.

Політики та коронавірус: важливі новини

У вересні 2021 року Дмитро Разумков захворів на коронавірус вдруге.

За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, станом на 18 жовтня у Верховній Раді захворіли 10 людей. Серед них – 2 народних депутатів.

У 2020 році коронавірусом перехворіли також Віталій Кличко, Вадим Рабінович, Андрій Єрмак та низка інших ключових політиків України.

9 листопада 2020 року коронавірус підтвердили й у Володимира Зеленського.

Повний текст публікації Арсена Авакова:

"Читаю, про себе в інтернеті, що, мовляв, помираю від ковіду. На щастя, ні!

Ні, недругам цього не дочекатися! А друзів заспокою)

Так, через два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів. Сиджу, п'ю чай, дивлюся тв, читаю книжки.

А це, на фото, – мої помічники – вітаміни!

Дякуємо тим, хто турбується. Я в порядку.

Бережіть себе!"