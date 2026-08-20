Глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов досрочно покидает свой пост

Глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов досрочно расторг контракт и покидает свой пост. Он будет исполнять свои обязанности до 31 августа, после чего окончательно покинет руководящую должность.

Как сообщает Суспильное, о решении уйти в отставку чиновник объявил 20 августа во время пресс-конференции в Киеве.

Каковы подробности?

Заявление об увольнении Жумадилов написал 20 августа. До конца месяца он будет продолжать исполнять свои обязанности для упорядочения текущих процессов и передачи дел.

Кстати, 17 августа заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Татьяна Николаенко в интервью Radio NV подтвердила информацию о том, что руководитель Агентства оборонных закупок планирует покинуть свой пост. Еще 13 августа Николаенко сообщила на своей странице в Facebook, что Жумадилов дорабатывает последние недели в АОЗ, после чего должен уйти в отставку.

Что этому предшествовало?

Ранее Арсен Жумадилов занимал должность генерального директора Государственного оператора тыла. 6 марта 2025 года Арсена Жумадилова уволил и назначил главой Агентства оборонных закупок. Это решение было принято на фоне скандала вокруг АОЗ, после того как тогдашний министр обороны Рустем Умеров отказался продлевать контракт с предыдущим руководителем агентства Мариной Безруковой.

С 1 января 2026 года Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла были объединены в единую закупочную структуру. Руководителем нового агентства стал Арсен Жумадилов.

Отметим, что весной в комментарии для 24 Канала Жумадилов заявлял, что Украина в настоящее время делает ставку прежде всего на отечественных производителей наземных роботизированных комплексов (НРК). По его словам, именно украинские разработки в настоящее время преимущественно используются на фронте.

А в прошлом году в эксклюзивном интервью для 24 Канала ныне уже экс-директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов рассказывал о разработке дронов-перехватчиков для борьбы с "Шахедами", новым механизмом закупки беспилотников непосредственно военными, а также оценивал производственные возможности Украины по изготовлению дронов в течение года.