Як повідомляє Суспільне, про рішення піти у відставку посадовець оголосив 20 серпня під час пресконференції у Києві.

Які подробиці?

Заяву про звільнення Жумаділов написав 20 серпня. До кінця місяця він продовжуватиме виконувати свої обов'язки для впорядкування поточних процесів та передачі справ.

До речі, 17 серпня заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко в інтерв'ю Radio NV підтвердила інформацію про те, що керівник Агенції оборонних закупівель планує залишити свою посаду. Ще 13 серпня Ніколаєнко повідомила на своїй сторінці у Facebook, що Жумаділов допрацьовує останні тижні в АОЗ, після чого має піти у відставку.

Що цьому передувало?

Раніше Арсен Жумаділов працював на позиції генерального директора Державного оператора тилу. 6 березня 2025 року Арсена Жумаділова звільнили та призначили очільником Агенції оборонних закупівель. Це рішення ухвалили на тлі скандалу навколо АОЗ, після того, як тодішній міністр оборони Рустем Умєров відмовився продовжувати контракт із попередньою керівницею агентства Мариною Безруковою.

З 1 січня 2026 року Агенцію оборонних закупівель і Державного оператора тилу об'єднали в єдину закупівельну структуру. Керівником нової агенції став Арсен Жумаділов.

Зазначимо, що навесні в коментарі для 24 Каналу Жумаділов заявляв, що Україна наразі робить ставку передусім на вітчизняних виробників наземних роботизованих комплексів (НРК). За його словами, саме українські розробки нині переважно використовуються на фронті.

А минулого року в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу нині вже ексдиректор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов розповідав про розвиток дронів-перехоплювачів для боротьби з "Шахедами", новий механізм закупівлі безпілотників безпосередньо військовими, а також оцінював виробничі можливості України щодо виготовлення дронів протягом року.