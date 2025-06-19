Совершили кражу, а перед этим – смертельное ДТП: в Днепре задержали уже судимого парня с отцом

В Днепре задержали отца и сына, которые в течение двух дней воровали товары в супермаркете. Один из подозреваемых фигурант дела смертельного ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка.

Убытки магазина составили почти 10 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

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Поймали вора, причастного к смертельному ДТП

В конце мая в одном из супермаркетов Шевченковского района Днепра отец с сыном в течение двух дней выбирали товары, но каждый раз выходили, не заплатив.

Полиция установила личности злоумышленников с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что кражи совершили 55-летний мужчина и его 18-летний сын. Оба уже имеют криминальное прошлое.

Младший из подозреваемых ранее был участником ДТП, в котором погиб 10-летний ребенок. Парень уже имел судимость до этого случая.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, однако, по данным СМИ, речь идет об Арсении Бессонова.

Сейчас обоим сообщено о подозрении по статье кража, совершенная в условиях военного положения УКУ.

Им грозит до 8 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Что известно о ДТП

Трагическая авария в Днепре произошла 1 декабря 2024 года. Автомобиль BMW столкнулся с автомобилем Ford, который разворачивался возле остановки. В результате ДТП погиб ребенок. Родители ждали дочь 15 лет.

Семья была возмущена ходом следствия, заявляет о противоречиях в деле и подозревает попытки скрыть настоящего виновника ДТП.