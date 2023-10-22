Заметим, что "Артан" является подразделением специального назначения Главного управления разведки Минобороны Украины. О том, что его бойцы отработали по оккупантам на одном из самых горячих направлений, сообщает 24 Канал.

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Работа "Артана" на самом горячем направлении

Стоит сказать, что это спецподразделение достаточно велико. Сформировали его в начале июня 2022 года и за это время привлекали к боям за Николаевскую область, Гуляйполе, Малую Токмачку на Запорожье, Бахмут, Часов Яр на Донетчине и другие важные города нашего государства.

Боец "Артан" на одном из самых горячих направлений / Фото предоставлено 24 Каналу

Спецназначенец ГУР отрабатывает по врагу / Фото предоставлено 24 Каналу

Собственно, на видео, приведенном ниже, видно, как спецназовцы поразили танк российских оккупантов в эти дни.

"Артан" ударил по российскому танку: смотрите видео

Однако "Артан" работает не только на суше, но и в море. Одной из самых известных операций этого спецподразделения является освобождение так называемых "вышек Бойко" в Черном море, оккупированных россиянами с 2014 года.

Работа спецподразделения ГУР по врагу: смотрите видео

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