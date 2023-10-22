Заметим, что "Артан" является подразделением специального назначения Главного управления разведки Минобороны Украины. О том, что его бойцы отработали по оккупантам на одном из самых горячих направлений, сообщает 24 Канал.
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Работа "Артана" на самом горячем направлении
Стоит сказать, что это спецподразделение достаточно велико. Сформировали его в начале июня 2022 года и за это время привлекали к боям за Николаевскую область, Гуляйполе, Малую Токмачку на Запорожье, Бахмут, Часов Яр на Донетчине и другие важные города нашего государства.
Боец "Артан" на одном из самых горячих направлений / Фото предоставлено 24 Каналу
Спецназначенец ГУР отрабатывает по врагу / Фото предоставлено 24 Каналу
Собственно, на видео, приведенном ниже, видно, как спецназовцы поразили танк российских оккупантов в эти дни.
"Артан" ударил по российскому танку: смотрите видео
Однако "Артан" работает не только на суше, но и в море. Одной из самых известных операций этого спецподразделения является освобождение так называемых "вышек Бойко" в Черном море, оккупированных россиянами с 2014 года.
Работа спецподразделения ГУР по врагу: смотрите видео
Безумные потери врага: последнее
- Утром 22 октября в Генштабе информировали, что по состоянию на данный момент с начала полномасштабного вторжения известно о 293 830 ликвидированных вражеских бойцах. Почти тысяча – 980 оккупантов – отправились к Кобзону только за минувшие сутки.
- Вместе с тем Россия несет бешеные потери в военной технике. Всего было ликвидировано 5 081 танк, 9 631 боевую бронированную машину, 7 032 артиллерийские системы и 549 средств ПВО захватчиков.
- Аналитики констатируют, что потери в таких масштабах российской армии можно связать с активными "мясными штурмами" оккупантов, которые не прекращаются около 2 недель.
- В попытке одержать хоть какую-то "победу" противник пытается окружить, в частности, Авдеевку. По словам военного эксперта Юрия Федорова, враг бросает все ресурсы на наиболее укрепленный район, что с точки зрения военной стратегии является безумием.